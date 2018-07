Hazard y su descarada declaración de intenciones hacia el Real Madrid: "Ya sabéis mi destino favorito"

Imagen: Reuters

El internacional belga Eden Hazard ha hecho un guiño al Real Madrid al asegurar que es conocido su "destino favorito" después de "seis años maravillosos en el Chelsea", por eso cree que ha llegado el momento de cambiar de aires en su carrera.

El centrocampista, de 27 años, fue nombrado mejor jugador del partido tras la victoria de Bélgica sobre Inglaterra (2-0) que les otorgó el tercer puesto del Mundial. Tras el partido reconoció que puede ser buen momento para buscar un nuevo equipo.

"Después de seis maravillosos años en Chelsea, podría ser hora de descubrir algo más", dijo en declaraciones que recoge el medio belga HLN. "Especialmente después de esta Copa del Mundo. Puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero será el Chelsea quien tome la decisión final", explicó.

"Si me dejan ir ya sabéis cuál es mi destino favorito", añadió Hazard, que está cansado de ser relacionado con más clubes además del Real Madrid. "Me vincularon a todos. La próxima semana será el Bayern Múnich, pero no me río con eso. Ya sabéis mi preferencia", insistió sin nombrar a los merengues.

"Hazard se va al Real Madrid"

Brian Laudrup, hermano de Michael Laudrup, ha confesado que Hazard se irá al Real Madrid. "Hablé con Hazard hace unos días, y me dijo que se va al Real Madrid. Creo que tal vez puede ser bueno para él y para el Real Madrid. Es un jugador de clase mundial", afirmó el exdelantero del Chelsea y la selección danesa."

"Creo que es posible que Mbappé o Neymar lleguen al Real, pero no puedo hablar de esto", añadió Brian Laudrup sobre otros posibles fichajes del Real Madrid.