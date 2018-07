Carrillo: "LaLiga es una competición grandísima, espero mostrar mi juego"

Leganés (Madrid), 16 jul (EFE).- Guido Carrillo, delantero centro argentino que jugará en el Leganés la próxima temporada como cedido desde el Southampton, mostró su satisfacción por poder llegar a LaLiga y deseó demostrar en ella todas sus virtudes.

"La Liga española fue una de las cosas por las cuales tomé la decisión de venir a este club. Creo que si no es la mejor del mundo está ahí, tiene los mejores jugadores. Creo que es una competición grandísima y ojalá pueda demostrar mi fútbol en ella", declaró durante su presentación.

Otro factor importante fue la presencia en el banquillo de Mauricio Pellegrino.

"Obviamente fue un factor importante pero no hay duda de que el club también lo fue. Cómo ha crecido en los últimos tiempos, los proyectos que tiene... lo hemos hablado y a mi me han inspirado. Es un desafío muy lindo", explicó.

Sobre qué se ha encontrado a su llegada, indicó: "Cuando uno se siente identificado con el club puede rendir aún más. Este es un club que te hace identificarte porque desde el utilero hasta los cocineros están todos muy unidos, todos tiran para adelante haciendo que crezca el grupo de jugadores y el de trabajo. Esta semana me he sentido muy bien con los compañeros y con la gente. Cuanto más adaptado esté y más rápida sea mi adaptación, mejor para todos".

"Las sensaciones son buenas pese a que la primera semana físicamente siempre cuesta para todos. Con respecto al club, vine a ver las instalaciones una semana antes y me han sorprendido. Son instalaciones nuevas, están agrandando el estadio. Son todo cosas que suman y que le van dando al club un crecimiento importante en lo que es LaLiga. Eso también es muy positivo", señaló.

Carrillo habló de los futbolistas contra los que quiere jugar: "Me gustaría enfrentarme a Leo Messi, más siendo argentino. Ojalá que no tenga un buen día. Hay jugadores de primer nivel. Ahora se fue Cristiano, que en mi posición era un referente. Hay jugadores de un nivel altísimo con los cuales seguramente nos cruzaremos. Ojalá hagamos las cosas de buena manera para que no luzcan".

Además reconoció que sería un sueño ser el 'nueve' de Argentina en el Mundial de Catar, aunque prefiere ir paso a paso: "Pensar en eso hoy en día sería perjudicial. Lo primero está en hacer un buen año, un buen comienzo. Después todos tenemos sueños, claro. Pero pensar a largo plazo no tiene sentido. Lo más importante es este año, estos días. Ponerse bien y tener una gran temporada".

El delantero no quiso prometer una cifra de goles: "Me la guardo para mi. Lo importante antes que nada es ponernos bien. Creo que hay que ir paso a paso, trabajando. Después si hace todos los goles el defensa central y tenemos una gran temporada, bienvenido sea. Ojalá pueda hacer muchos goles y devolver la confianza a los dirigentes y al cuerpo técnico, a toda la gente".

Por otro lado se refirió a la figura de Kylian Mbappe, reciente ganador del Mundial con quien coincidió en el Mónaco: "Tuve la suerte de compartir plantel en la 2016-2017, cuando ganamos la liga. Cuando le subieron al primer equipo al principio se le veían destellos".

"Después fue a jugar el Europeo sub-19 con Francia y cuando vino, ahí era un demonio. Me di cuenta de que iba a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Va camino de eso y si no lo es hoy en día, está ahí", completó. EFE

