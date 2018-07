Cristiano, presentado con la Juventus: "Es un paso adelante en mi carrera y estoy preparado para este desafío"

Avisa de que fue una decisión fácil, deportivamente hablando

El 30 de julio empezará a entrenar con su nuevo equipo

Foto: Reuters.

Cristiano Ronaldo ha sido presentado como nuevo jugador de la Juventus en una rueda de prensa en la que ha asegurado que su fichaje es un paso adelante en su carrera. Después del gran revuelo que ha generado en Turín desde primera hora de la mañana del lunes, por la tarde habló ante más de 200 periodistas en una conferencia en la que afirmó que quiere demostrar a los italianos que es un futbolista top.

El portugués ha reconocido que la decisión ya la tenía tomada de hace tiempo: "La Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Todos mis amigos me dijeron que era un club donde podía jugar. Hay un gran entrenador, un gran presidente y una gran ciudad. Lo tenía pensado desde hace tiempo".

Respecto a su adiós del Real Madrid, Cristiano fue tajante: "No creo que haya madridistas llorando. En el Real Madrid he hecho una historia brillante. Fue un club que me ayudó mucho. Agradezco a mis fans del Madrid, pero ya ha terminado. Quiero demostrar a los italianos que soy un jugador top. Me voy a preparar bien, no tengo que demostrar nada a nadie. Los números no engañan. No me gusta estar en un territorio cómodo. Después de hacer historia en Manchester y en Madrid, quiero hacerlo aquí también".

La famosa chilena que le anotó a la Juventus en cuartos de final de Champions League también tuvo su anécdota: "Fue un momento muy especial para mí. Siempre es bonito ser recibido de esta manera. Es una motivación para empezar bien esta nueva aventura. Agradezco mucho cómo me han recibido".

El 30 de julio empezará a entrenar con la Juventus de Turín y estará preparado para la primera jornada, pero en especial para la Champions: "Tenemos posibilidades de ganarla. También la Liga, la Coppa... La presión puede ser mucha, pero hay que estar tranquilos. Intentaré ayudar a ganar la Champions. Los últimos años la Juventus ha estado cerca de ganarla. Hay que dejar que las cosas salgan de forma natural".