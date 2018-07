Lopetegui: "Veremos un equipo competitivo"

Madrid, 16 jul (EFE).- Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid, afirmó este lunes que los aficionados del club podrán ver esta temporada "un equipo competitivo y con las ideas claras".

En una entrevista con la web y la televisión del Real Madrid, Lopetegui explicó que "del Real Madrid me gusta hasta el himno, todo. Tengo una plantilla muy buena y preparada para afrontar todos los retos con las máximas garantías".

"Volver al Real Madrid es siempre especial porque siempre la he considerado mi casa. Es el lugar donde crecí, me formé y se moldeó gran parte de lo que ahora soy. Volver como entrenador del primer equipo es algo tremendamente precioso y un acto de responsabilidad, ilusión y emoción. Vengo al mejor club del mundo y al que tiene más exigencia en el mundo. Estoy convencido de estar a la altura de esa exigencia y hay que empezar a trabajar ya por el primer título, que tenemos el 15 de agosto: la Supercopa de Europa frente al Atlético", dijo.

"Entrenar tiene muchas similitudes, en lo que se refiere al trabajo de campo, en todos los equipos. Los contextos y los matices existen y el Real Madrid tiene en su plantilla a los mejores jugadores del mundo, varios de ellos. Hay una plantilla magnífica. Un entrenador tiene que entender eso, saber lo que representa y mezclar el trabajo que ha de hacer en el campo con la representación que el club obliga a un entrenador y a los propios jugadores", subrayó Lopetegui.

Para Lopetegui "ese barniz que ha de tener un entrenador del Real Madrid tiene que estar presente. Al final, el objetivo es hacer un gran equipo, entrenar mucho y tener claro cómo y de qué manera. Ahí es donde ahondaremos porque entendemos que es la manera de potenciar la calidad individual que tiene esta plantilla".

"He estado en Valdebebas y no hay palabras para definirlo. Tampoco hay palabras para definir el cariño que sentí en la presentación. A mí me gusta todo. Centrándonos en el trabajo de entrenador tengo una plantilla muy buena, al margen de lo que pase y de que habrá matices y situaciones que se irán solucionando en estas semanas. Tendremos una plantilla buenísima y preparada para afrontar todos los retos con las máximas garantías", dijo.

Sobre sus etapas anteriores en el Real Madrid, Julen Lopetegui tiró de recuerdos. "Son magníficos. Con la primera etapa, como jugador del Castilla, se me dibuja una sonrisa porque llegué a Madrid con 18 años haciendo la mili y un montón de amigos. El Real Madrid transmitía esos valores de los que todo el mundo habla y nosotros los sentíamos permanentemente en cada acto del club. Eso te forja el carácter y el futuro. Lo recuerdo de esa manera y con muchos amigos entre la gente de fuera con la que vivía en la pensión. Luego tuve la suerte de tener buenos entrenadores. Primero Santisteban, luego García Remón, Del Bosque...".

"Más tarde y después de una cesión, tuve la suerte de volver al primer equipo y de debutar. No era un titular pero participé activamente en la Liga que consigue Toshack. Creo que era la 89/90. Y posteriormente, después de un periplo amplío, vuelvo como entrenador del Castilla. Fue una oportunidad magnífica y una experiencia genial. Conocí a muchos chavales de la cantera e hicimos un trabajo interesante. Después de muchas vueltas llegó a hora como entrenador del primer equipo. En definitiva, he pasado por muchas situaciones en el club y esta última cierra el círculo", apostilló Lopetegui.