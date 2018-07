La selección de Francia, la gran dominadora del fútbol mundial en los últimos 20 años

francia escampeon con un autogol, unpenal regalito de pitana y una anotación de embape o porquelo dejaron pasar porlastima oporquelesobligaron a no tocar a los quevalenmás. ganó por suerte que por futbol.



ante nigeria hubo una jugada similar bajaronpelota conbrazo pero nocobraron penal, lo del var depende del arbitro y su favor a donbilletin.



en resumen gana quien tiene promesas sobrevalorados que solo les dejan ganar porque sus fichajes valenmás pero como futbolistas no son gran cosa ni para compararlos con astros del pasado.



infantino igualó a blater al dar uncampeonato a una selección que no convence que ni fue mejor.



por ende fue para justificar las politcasyvidademacron y parafelicidad de los suciosfranceces.



cursiomentetodos losdetenidos en losdisturbios son arabeoafrodescendientes.