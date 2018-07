El fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid es cuestión de días

las eliminatorias no sirvieron para el mundial porque en lugar de aferrarse a un estilo dejuego sin importar



perder empatar, ellos ganaban como sea y mantenian resultado sin táctica propia.



al final ganó el mundial quien es igual a tú selección y ni se esforzó.



los mundiales eran mejores con avelanch.



el antiguo trofeo julsrimet era muy simple pero era distintivo adiferencia del actual mamarachotrofeofifa que



curiosamente no es el mismo que levantaron bekenbauerymaradona.



lacopa la debió levantar girud y no el choris.



guante de oro para curtua, un granguardameta pero que la suelta, mejor fue schmaisel pero como no llegó lejos, no



merecian choris y pikford porque pifian igualqueiker.



hubiera atajado para laalbieceleste el bochalanz enestemundial.



kanenofue el mejordelanero, igualquemesi ensu selección hacia nada, anotómuchos penaltis.



rooneyconseguía remates casiimposibles y era peligroparalosadversarios. mesi no eskane tiene virtudes comodelantero pero el esquema que siempre usaronenargneitnalosultimos10años en punta haceque no tengaespacio.



son duda para cacar2022? polbreitner era bienviejo en82 pero descontaba.