Juanfran: "Creo que el Leganés tiene todo lo que yo quiero"

Leganés (Madrid), 17 jul (EFE).- Juanfran Moreno, lateral derecho que llega como cedido al Leganés procedente del Deportivo de La Coruña, explicó este martes durante su presentación que considera que el equipo madrileño "tiene todo" lo que quiere.

"Priorizaba un proyecto interesante, ambicioso. Se nos presentaban varias opciones, no me convencían. Salió la opción del Leganés y creo que tiene todo lo que yo quiero. Me da la posibilidad de estar en Madrid, que a uno le gusta siempre volver a casa", indicó.

"Pero sobre todo el proyecto, es un club que está en un crecimiento increíble estos años y siempre te gusta juntarte a proyectos así. Pelearé por seguir creciendo con ellos", añadió.

Juanfram comentó que llega al Leganés porque se ha "sentido querido por todas las partes". "Presidenta, dirección deportiva, entrenadores, compañeros... todos me mostraron su cariño y sus ganas de que estuviese aquí. Por eso estoy aquí", comentó.

El futbolista agradeció el recibimiento que ha tenido: "Es una maravilla empezar en un sitio nuevo de trabajo con tantas facilidades como me han puesto. Vengo aquí a ayudar, a conseguir los objetivos que se planteen y a aportar el granito de arena que pueda dar. Intentaré luchar para que no sea un año en el Leganés sino que sean muchos".

"Hay que ir paso a paso. Siempre digo que lo primero en el fútbol es la permanencia y ese es el objetivo que hay que marcarse desde el principio, seguir un año más en Primera porque es como se puede seguir creciendo económica y deportivamente. Pensar más allá sería una locura. Hay que ir paso a paso, la primera jornada, y consolidar al Leganés en Primera otro año más", indicó acerca de los objetivos.

Además destacó la evolución que está experimentando su nuevo club: "Año tras año el Leganés va creciendo y todos los que llevamos en el fútbol sabemos que va a llegar un momento en el que si sigue a este nivel va a dar un salto cualitativo tanto en LaLiga como de prestigio internacional. Hace unos años los que éramos de Madrid conocíamos Butarque cuando veníamos a jugar en contra pero ahora el nombre del club está creciendo en Europa, mundialmente".

"Creo que es una maravilla estar en un club así, con las instalaciones nuevas que tiene. Todo es muy positivo. Soy de Madrid y conozco cómo es la afición del Leganés, cómo es Butarque. Es un estadio muy divertido para venir cuando juegas en contra y cuando juegas de local imagino que tiene que ser también divertido, la gente aprieta mucho y creo que tiene todo lo que un futbolista puede buscar", añadió.

Por otro lado habló de su salida del Deportivo, para la cual asumió una parte de la cantidad económica: "Yo creo que hay que agradecer siempre a los clubes el trato que tienen hacia uno. El Deportivo se portó muy bien durante los cuatro años conmigo y creo que podía tener un gesto con ellos, agradecerles todos estos años".

"Y también no dejar escapar la oportunidad de ligarme al Leganés. Fue un poco de todo, tampoco fue un sacrificio. Fue más un gesto del cariño que les guardo y también un gesto de las ganas que tenía de emprender esta nueva aventura", agregó.

En cuanto a su paso por el Real Madrid Castilla en el pasado, señaló: "Queda poco ya. Cuando llegas al fútbol profesional es algo muy diferente. Allí estaba rodeado de los mejores en una categoría mucho más baja de lo que hoy en día ha llegado el noventa por ciento de ese equipo. Quedan las amistades, que aún siguen".

"Seguimos manteniendo una buena relación aquellas generaciones, pero queda poco. He crecido mucho como futbolista y como persona. Hasta que no sales al fútbol profesional no sabes realmente lo que es esto. Tengo poco que ver con aquel chaval que jugaba en el Castilla", completó. EFE

