Heimir Hallgrimsson, el dentista que llevó al éxito a Islandia, dimite del cargo de seleccionador

La Federación Islandesa de Fútbol (KSI) ha anunciado este martes la dimisión de su seleccionador Heimir Hallgrimsson, que abandona el cargo después de siete años en los que guió al equipo nórdico a los mayores éxitos de su historia, entre ellos, la participación en el Mundial 2018.

"La KSI confirmar que Heimir Hallgrimsson no continuará como primer entrenador de la selección masculina islandesa. Hallgrimsson renuncia como entrenador de Islandia a petición propia después de siete años en el puesto, tras haberse unido en 2011", anunció el organismo a través de las redes sociales.

