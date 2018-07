Arambarri: "Va a ser duro ganar al Getafe"

Madrid, 18 jul (EFE).- Mauro Arambarri (Salto, Uruguay, 30/09/1995, 22 años), fue una de las sorpresas agradables del Getafe la pasada temporada. El centrocampista charrúa dirigió el timón de su equipo hasta que se lesionó en el último tramo del curso. Sin duda, fue de los mejores del conjunto azulón.

Totalmente recuperado de una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, afirmó en una entrevista a EFE que su entrenador, José Bordalás, ha vuelto al trabajo con muchas ganas de seguir dando batalla y dejó claro que ganar al Getafe será muy "duro". Además, analizó sus opciones de llegar algún día a la selección uruguaya y deseó la continuidad en el banquillo de Óscar Washington Tabárez.

Pregunta: ¿Cómo está su pie? ¿Ya está entrenando normal, al mismo ritmo que todos? ¿Está todo perfecto?

Respuesta: Sí. Estoy con todo el grupo y esperando que pase la pretemporada para arrancar la temporada a tope.

P: ¿Si no hubiera tenido esa lesión cree que podría haber entrado como mínimo en la lista de preseleccionados de Tabárez para el Mundial?

R: No lo sé. Igual creo que el grupo ya estaba más o menos definido. No había espacio en el medio para estar ahí. Quizá si hubiera tenido más continuidad desde un tiempo antes, podría haber tenido alguna oportunidad.

P: Su puesto en Uruguay está muy complicado con Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Matías Vecino...

R: Complicado, depende de si uno rinde. En el equipo voy a tener la oportunidad y si ésta se tiene y se aprovecha, por qué no.

P: ¿Cómo vio el Mundial desde lejos? ¿Uno de los objetivos de esta temporada es entrar poco a poco en alguna convocatoria de Uruguay?

R: El Mundial lo jugó bien Uruguay. Los primeros dos partidos fueron con selecciones débiles. Después tocaron los locales (Rusia), que siempre es duro. Portugal fue el mejor partido que hicieron. Pero luego llegó el campeón del mundo (Francia en cuartos)... En general, los que estuvieron en su primer Mundial lo hicieron bien. Pero bueno, se dieron así las cosas.

P: ¿Alguna vez le llamó "el Maestro" o alguien cercano para interesarse por usted?

R: Nunca nadie me llamó.

P: ¿Cree que a Tabárez le queda cuerda para rato?

R: No lo sé. Depende de él. Si quiere seguir, seguirá. Creo que ha cambiado mucho el fútbol uruguayo gracias a él. La selección ha crecido mucho a nivel mundial. Sería una decisión suya, pero ojalá siga atrás de todo si decide echarse a un costado. Espero que por lo menos siga organizando por detrás.

P: Hablando de entrenadores... ¿para usted cuánto de importante ha sido Bordalás en el Getafe?

R: Fue muy importante. Llegué al club una semana y media antes de que empezara el campeonato pasado. El primer partido no lo jugué porque hacía poco que estaba. Luego me dio toda la confianza y crecí como futbolista y persona a la vez que me daba consejos para mejorar. Sin duda, la temporada pasada fue muy importante para mí.

P: ¿Cómo ve el equipo que se está armando para la próxima temporada?

R: El equipo es muy competitivo. En los entrenamientos es muy parejo y eso sirve. Después se tienen que dar los partidos. Los primeros son muy importantes en la confianza y en la motivación. La mentalidad del entrenador es la misma del año pasado y va a ser duro ganar al Getafe.

P: ¿Es más competitiva esta plantilla que la del año pasado con los retoques que se han hecho?

R: Puede ser. Obviamente que cada jugador es diferente y aporta una cosa. Los que no están aportaban cosas que a lo mejor los nuevos no tienen hoy y al revés. Más que nada es la mentalidad de cada uno y lo que quiera aportar el nuevo. Eso es fundamental.

P: ¿De nuevo el objetivo será la permanencia o se espera algo más?

R: Esperamos hacer una temporada como la del año pasado. Sabemos que la Liga es difícil y trataremos de repetir. Ojalá podamos mejorar, pero el enfoque del equipo será otro principal.

P: ¿Se siente parte importante de este Getafe?

R: La verdad que cuando uno, la temporada pasada que quedó atrás, me sentí importante, sin duda. Espero poder estar a la altura de lo que es la competición y seguir sintiéndome importante en el equipo. Eso da confianza. Para eso está el día a día, los entrenamientos y que los resultados sean positivos, que eso ayuda muchísimo.

Juan José Lahuerta