Álvaro Odriozola, en su presentación con el Real Madrid: "Vengo a pelear por el puesto sin miedo"

El lateral estuvo acompañado por Arbeloa y ha recortado sus vacaciones

Álvaro Odriozola fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid este miércoles sobre las 13:35 en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, donde dijo sus primeras palabras ante familiares y amigos, posteriormente saltó al césped y concluyó el acto con una rueda de prensa en la que desveló que se esforzará al máximo para que su camino esté lleno de éxitos.

A sus 22 años, el internacional español afronta con mucha ilusión su primer desafío con otra camiseta profesional diferente a la de la Real Sociedad: "Sé que aquí sólo vale ganar. El destino ha querido que cumpla el sueño de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y quiero redondearlo".

Tras ser recibido por unos 300 aficionados, según indicó el club, el lateral besó el escudo del Real Madrid por primera vez en el Santiago Bernabéu, siendo así el primer fichaje presentado de la era de Julen Lopetegui: "Le estoy eternamente agradecido. Me dijo que iba a tener toda su confianza y que aquí no vale con medias tintas. Es un entrenador que me gusta mucho porque sabe transmitir el mensaje de gran manera. Desde la exigencia y el sacrificio intentaremos hacer este sueño realidad".

Odriozola firma por seis temporadas (hasta 2024) siendo así el más que posible sustituto de Dani Carvajal para el futuro: "Vengo a pelear el puesto con Dani, que es un referente, y en esta pugna gana el club.

La nota curiosa la puso Álvaro Arbeloa. El embajador del Real Madrid ejerció como maestro de ceremonias y le confesó a Odriozola que "le van a ayudar para que triunfe aquí rodeado por una gran afición".