Neymar cambia el discurso y ahora da calabazas al Real Madrid

El entorno del '10' se remite al PSG en un contacto con el club blanco

En la capital de España esto se interpreta como un rechazo velado

Foto: EFE.

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid se ve huérfano de estrella, sin un jugador del liderazgo del luso, que ha dejado un vacío a rellenar por la entidad. Sin embargo, el club blanco no contará, salvo milagro, con la presencia de Neymar, el candidato preferido, para suplir esa baja.

Según informa El País, el conjunto madridista ha recibido un mensaje negativo por parte del padre del jugador. Un emisario blanco conversó con él de cara a una posible operación y lo que recibió fue una respuesta poco halagüeña: se remitió al PSG, con el que tendría que negociar. Ni promesas de presión, ni un deseo expreso de fichar...nada de nada. El discurso ha cambiado.

Neymar, tras unos meses en los que ha alimentado la incertidumbre con la opción del Real Madrid como telón de fondo, no quiere abandonar ahora el PSG. Después de la decepción que supuso para el de Mogi des Cruzes la eliminación del Mundial en cuartos, va a priorizar su carrera en París, en un club al que ha pedido ser el líder absoluto. La respuesta en el Parque de los Príncipes, obviamente, ha sido un 'sí' rotundo.

El Real Madrid jugó la carta que desde la semana pasada tiene en su poder: la de convertir a Neymar en el único peso pesado de su vestuario. Para ello, comparó la situación de la plantilla blanca con la de la parisina (con Mbappé disputándole la hegemonía). Poco importó: el padre del futbolista aseguró que, a día de hoy, ni nada ni nadie le quitará tal condición en el PSG.

Esta respuesta se ha asumido como un rechazo en Madrid. Una manera de enfriar el fichaje, aunque no para siempre. La alternativa de ficharle para el curso que viene sigue muy, muy presente. Eso sí, las opciones de una contratación para este verano, en la práctica, han desaparecido. Ambas partes harán, de puertas hacia fuera, como si nada hubiese pasado. Y, si no hay un milagro de por medio, no habrá más culebrón este verano.