La decisión de Neymar: anuncia que se queda en el PSG y no fichará por el Real Madrid

El brasileño lo confirma recordando que tiene contrato en París

Califica los rumores como historietas alimentadas por la prensa

Neymar será jugador del PSG la próxima temporada. El mismo futbolista lo confirmó en Sao Paulo, en una entrevista durante un acto benéfico. El '10' borró de un plumazo medio año de rumores que lo acercaban al Real Madrid, y más después del adiós de Cristiano Ronaldo a la escuadra blanca

"Me quedo, me quedo en París, tengo un contrato", aseguró en una entrevista a Fox Sports el de Mogi des Cruzes, que lanzó varios guiños a su afición al PSG. odo el mundo sabe del cariño que tengo por el presidente, por el país y por la afición (...) Vine por un desafío, por tener cosas nuevas y por la búsqueda de objetivos. No cambió nada en mi cabeza", profundizó el jugador.

Neymar calificó las informaciones acerca de su posible interés en fichar por el Real Madrid como historietas alimentadas por la prensa: "Acaban especulando hasta demasiado".

Sobre su segunda temporada en el PSG, el brasileño valoró de manera positiva el Mundial conseguido por Kylian Mbappé ("vamos a quedarnos muy felices cuando recibamos al campeón del mundo") y la llegada a la escuadra de Gianluigi Buffon: "Tiene mucho que darnos y deseamos que nos pase su experiencia".