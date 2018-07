El Real Madrid piensa en Mauro Icardi como su delantero para la próxima temporada

Su cláusula es de 110 millones y no ha renovado con el Inter

El club italiano es pesimista y le busca un sustituto en el mercado

En Madrid se le ve como un hombre gol necesario en el ataque

Foto: Reuters.

El mercado de fichajes avanza y al Real Madrid se le van agotando las opciones. Con la marcha de Cristiano Ronaldo, el club necesita reforzar su delantera y cubrir el vacío de goles que deja el luso. El último nombre que ha aparecido en la agenda de la directiva madridista es el de un viejo conocido: Mauro Icardi.

Según informa Marca, el Real Madrid ha vuelto a fijarse en el argentino como una alternativa a tener muy en cuenta para la delantera. Sin Harry Kane (renovado por el Tottenham), ni Lewandowski (atado por el Bayern), el del Inter de Milán surge en el horizonte para el ataque blanco.

Su cláusula de rescisión es de 110 millones de euros, y el jugador estaría dispuesto a llegar a la capital de España. El argentino traería al Santiago Bernabéu lo que el Real Madrid tanto reclama: goles. Sus 29 tantos el pasado curso le convirtieron, junto a Ciro Immobile, en el máximo anotador de la Serie A.

El Inter le ha trasladado una oferta de renovación que aumentaría su cláusula a 220 millones, pero el futbolista no ha respondido. De hecho, el club italiano busca un sustituto ante lo que puede ser una salida este verano.

El Real Madrid ve en el ariete a un hombre gol que, aunque no taparía la ausencia de Cristiano (una estrella que superó los 50 tantos por curso), sí cumpliría con una buena cuota de ese olfato perdido. En las dos últimas temporadas ha marcado 27,5 tantos de media. Una cantidad que, con un paso adelante de Karim Benzema y Gareth Bale, podría ser suficiente o, al menos, maquillar un adiós tan doloroso como el de CR7.

Icardi ya sonó para los blancos en el pasado mercado invernal, pero el Real Madrid no fue a por todas, ya que no había un convencimiento pleno al respecto. El caladero de enero no gusta del todo en Concha Espina, entidad reacia a hacer grandes desembolsos en esa ventana. Sin embargo, verano es otra historia. Y más aún, este verano, el de la marcha de Cristiano. Un estío de búsqueda de sustitutos y que podría ser el de Mauro Icardi.