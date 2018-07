Vinicius Junior quiere marcar una época en el Real Madrid: "Sé que no voy a decepcionar"

Confirma que jugará con el Castilla o con el primer equipo blanco

Estuvo acompañado por más de diez familiares y Ronaldo Nazario

Al acto acudieron cerca de 3.000 aficionados del Real Madrid

Vinicius Junior ha sido presentado este viernes en el palco de honor del Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid con Ronaldo Nazario como padrino de ceremonias, donde el exdelantero le confesó que en el Madrid logró las mejores cosas de su carrera y que es el mejor lugar donde puede estar.

Año y medio después de haber fichado a Lucas Silva, el Real Madrid volvió a dar la bienvenida a un nuevo brasileño, Vinicius Junior, a razón de 45 millones de euros:

"Sé que la adaptación no será fácil, pero haré todo lo necesario para triunfar. El sacrificio no es algo nuevo en mi vida y sé que no voy a decepcionar. Somos el Real Madrid y siempre queremos más", aseguró.

Vinicius llega al Real Madrid hasta 2025 bajo el rol de promesa pero con experiencia en Latinoamerica lo que hace posible que no se vaya cedido: "Me quedo en el Madrid y ellos decidirán si voy a jugar con el Castilla algunos partidos para ir adaptándome".

Vinicius también fue preguntado por Neymar: "Es mi ídolo y le he seguido muy de cerca. Yo soy parecido, ahora tengo que demostrar cosas".

Del 31 de julio al 8 de agosto, Vinicius Junior tendrá que demostrar a Lopetegui que puede llegar a ser importante. Con esta presentación, el Real Madrid sigue sumando nuevos refuerzos a su plantilla de cara a la temporada 2018-2019.