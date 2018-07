El Watford recompensa a los aficionados más leales fuera de casa regalándoles la camiseta de visitante

El Watford inglés ha sorprendido a sus aficionados al regalar la segunda camiseta de la temporada 2017/2018 a todos aquellos que fueron a todos los partidos como visitantes. Una medida con la que el club pretende fomentar la lealtad de sus seguidores que les acompañan a cada rincón de la Premier.

En una caja decorada con el lema #All19, por los 19 partidos que hay como visitante, los 'Hornets' han entregado a sus aficionados el preciado premio: la nueva camiseta para que sean ellos quienes la presenten subiendo sus fotos a las redes sociales.

Además, la equipación va acompañada de una carta en la que reconocen el sacrificio que supone viajar por Gran Bretaña para un equipo de su nivel, porque "apoyar a los más grandes es fácil, les ves por televisión y dices que eres un fan". El texto también va firmado por el capitán del conjunto, Troy Deeney, y con la opción de poder cambiar la elástica si no han acertado con la talla del aficionado.

Got this in the post today. Thank you @WatfordFC for the new shirt for free ???????? #All19 #watfordfc pic.twitter.com/qj0BMM8pvW