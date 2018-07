Bale se quedará en el Real Madrid para ser el sucesor de Cristiano Ronaldo

Sr Florentino:



Esto que hace es un gran error.



Este jugador ha estado lesionado durante largos periodos; sobre todo cuando más se le ha necesitado.



Su rendimiento durante el tiempo que ha estado en el club ha dejado mucho que desear.



El club no puede depender de un jugador de estas características.



Me permito recordarle que en otro momento usted no tuvo ningún inconveniente de desprenderse de Arjen Robben por su propensión a las lesiones. Y era un jugador mucho mejor que mr bale.



Y si además el mr. bale no hubiese estado lesionado........