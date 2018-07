Luis Rubiales, acusado de haber pagado la reforma de su casa con dinero de la AFE

Rubiales habría contraído una deuda de 120.000 euros en su domicilio

El dirigente habría cobrado la factura a través de la Casa del Futbolista

Tanto la AFE como el propio Luis Rubiales rechazan estas acusaciones

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha sido acusado de haber pagado con dinero de la AFE, sindicato del que era máximo dirigente en 2015, la reforma de su casa. Según desvela la cadena SER, la denuncia habría llegado a los juzgados de Valencia tras una información de Miguel Ángel Galán, excandidato a la RFEF en las últimas elecciones a la Asamblea.

El juzgado de instrucción número seis de Valencia ha abierto una investigación para esclarecer si Rubiales pagó 120.000 euros con los fondos de la AFE. En concreto, el ahora presidente de la RFEF habría tenido una deuda de esa cantidad con la arquitecta Yasmina Eid-Mached por las reformas de su domicilio, misma urbanista a la que se le adjudicó el proyecto de La Casa del Futbolista.

En la denuncia de Galán se estima que un 40% de la primera factura del proyecto de la AFE (28.593,50 euros) se destinó a pagar la casa de Rubiales. Pese a que la arquitecta afirma que se negó a participar en el engaño, sí que cobró la cantidad estipulada. Una suma que la propia Eid-Mached comenta que Rubiales quiso recuperar cuando se postuló para presidir la RFEF.

La urbanista refleja en el documento, a través de unas conversaciones con Galán, que el dirigente le agredió al negarse ella a devolver el dinero. Por ello, Eid-Mached ha sido citada a declarar ante el juzgado el próximo 12 de septiembre para ratificar los hechos.

Por último, el tribunal ha rechazado que Galán se persone, de momento, en la causa al incurrir en varios defectos de forma, pero abre la investigación porque los hechos son "perseguibles de oficio" por un delito de administración desleal.

Su entorno lo niega...

Fuentes del entorno de Rubiales desmintieron la existencia de "cualquier irregularidad" y que el actual presidente de la RFEF "abonó íntegramente" este dinero a dicha empresa.

"No tiene ninguna deuda, esa reforma se ha pagado de su cuenta particular y todo el cobro está justificado en el ámbito judicial", añadieron estas fuentes, que también remarcaron que la arquitecta de la que se menciona la información "está denunciada por varias causas".

...y también la AFE

La AFE subrayó que no financió "ninguna obra particular" del que fuera su presidente y dejó claro igualmente que tampoco adjudicó a "ningún arquitecto/a" su proyecto.

"En relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagarle una obra particular, AFE desea dejar constancia que no ha financiado ninguna obra particular a Luis Rubiales", expresó en un comunicado.