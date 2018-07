La FIFA revela los candidatos al 'The Best' entrenador 2018: Deschamps, Zidane y Simeone, los favoritos

Zidane defiende el trofeo que conquistó en 2017

Deschamps es el gran favorito por ganar el Mundial

Simeone también ha hecho méritos con la Europa League

La FIFA ha dado ha conocer los once nombres de los candidatos que optan al premio 'The Best' a mejor entrenador del periodo 3 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. La cita mundialista copa la atención con cinco de los seleccionados, además del campeón y el subcampeón de la Champions, el ganador de la Europa League y los tres líderes de las ligas de España, Inglaterra e Italia.

Massimiliano Allegri, Stanislav Cherchesov, Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Roberto Martínez, Diego Simeone, Gareth Southgate, Ernesto Valverde y Zinedine Zidane son los once nominados a ser el mejor técnico. Un premio que reconoce la trayectoria individual así como la gestión de los recursos disponibles en sus respectivos equipos. Cristiano, Messi, Griezmann y Mbappé, favoritos al mejor jugador.

Zidane por haber conseguido ganar su tercera Champions consecutiva con el Real Madrid, Simeone tras ganar la Europa League con el Atlético de Madrid y los cuatro semifinalistas del Mundial (Deschamps, Dalic, Roberto Martínez y Southgate), son los favoritos para alzarse con el premio.

Además, Valverde al ganar LaLiga en su primera temporada con el Barcelona, Pep Guardiola por hacer lo propio en la Premier con el Manchester City, Allegri tras ser campeón de la Serie A con la Juventus, Cherchesov por llevar a Rusia hasta los cuartos de la Copa del Mundo y Klopp al ser subcampeón de la Champions son los otros candidatos que han centrado la atención en 2018.