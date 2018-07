Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español sub 21 tras la marcha de Albert Celades

De la Fuente deberá certificar la clasificación para el Europeo de 2019

Julen Guerrero toma las riendas de la sub 16 y Denia y Gordo ascienden

Foto: @rfef.

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la lista de los seleccionadores de las categorías inferiores, con la inclusión de Julen Guerrero como parte del staff técnico de la RFEF y seleccionador de la sub 16 y el nombramiento de Luis de la Fuente (sub 21), Santi Denia (sub 19) y David Gordo (sub 17) como técnicos.

"Este miércoles se llevarán a cabo las ruedas de prensa de nuestros seleccionadores, a las 12:30 horas hablará Luis de la Fuente y a las 13:00 horas, lo harán Santi Denia, David Gordo y Julen Guerrero", ha informado la RFEF.

El riojano Luis de la Fuente (Haro, 1957), campeón de Europa en 2015 con la sub 19, es el nuevo entrenador de la sub 21, sustituyendo a Albert Celades. Su debut será en septiembre, en los partidos clasificatorios para el Europeo de 2019 frente a Albania e Irlanda del Norte, ambos en territorio local.

Otros que ascienden en el escalafón son Santi Denia y David Gordo. Denia (Albacete, 1974), hasta ahora seleccionador de la sub 17, pasa a la sub 19; mientras que Gordo (Alcalá de Henares, 1970) se hará cargo de la sub 17.

Por otro lado, Julen Guerrero (Portugalete, 1974), internacional en 41 ocasiones en los que marcó 13 goles, se une al cuerpo técnico de la RFEF y será entrenador de la selección española sub 16.