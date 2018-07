La Roma se plantea denunciar el fichaje de Malcom por el Barcelona

Monchi ha explicado que el club italiano tenía un principio de acuerdo

El Barcelona argumenta que lo único que hicieron fue mejorar la oferta

La Roma no tenía ningún documento firmado con el Girondins de Burdeos

Foto: EFE.

El fichaje de Malcom por el Barcelona ha abierto una 'guerra' entre el club azulgrana, la Roma y el Girondins de Burdeos. Las entidades cruzan sus versiones de lo ocurrido con un jugador que cuando más cerca estaba de salir de Francia cambió su destino por completo y recaló en otro equipo. Un hecho que ha provocado que los italianos se planteen denunciar el fichaje de los españoles.

"Dentro del club, estamos viendo nuestras opciones y viendo si tenemos un caso legal. Es cierto que no se firmó nada, pero hay muchos mensajes con los agentes y el presidente del Bordeaux que al menos merecen ser evaluados", ha comentado Monchi, director deportivo de la Roma. El dirigente español ha querido también explicar que ellos tenían "un acuerdo con el representante, jugador y club", pero "cuando el Malcom se convirtió en una subasta decidimos salirnos".

Monchi ha comentado también, desde el punto de vista romano, cómo se sucedieron los hechos desde que tanto el club francés como el italiano anunciaron el acuerdo por el jugador en sus redes sociales. "Su presidente, Stephane Martin, me llamó para explicarme que en función de los rumores, les iba mejor hacer un anuncio oficial, y aunque a nosotros no, por temas bursátiles, ellos insistieron y al final publicamos un tuit sobre el principio de acuerdo", ha reflejado el director deportivo.

Malcom en ese momento tenía previsto coger un vuelo para llegar a las once de la noche a Roma, pero en el último momento el Barcelona se entrometió en la operación. "Llamé a Martin y me contó que el Barcelona había mejorado nuestra oferta y que si no la incrementábamos, no podríamos fichar al jugador. Le contesté que teníamos un acuerdo pero él me contestó que no se había firmado nada y que, a pesar de haber intercambiado algunos documentos para firmar, nada se podía dar por hecho", ha matizado Monchi.

Por ello, desde la Roma estudian ahora si pueden apelar ante algún órgano el fichaje o si deben ser recompensados de alguna forma económica. Una circunstancia que desde el club blaugrana explican como normal ya que "venían negociando desde hace días" y "cuando se enteraron de la oferta italiana solo decidieron mejorarla".