La historia del único técnico que ha entrenado a Malcom, Vinicius y Rodrygo

Carlos Amadeu entrenó a los tres en las categorías inferiores brasileñas

Sus fichajes han supuesto 132 millones de euros para Madrid y Barça

Insiste en que individualizar es una falta de respeto para los demás

Foto: EFE/REUTERS.

Real Madrid y Barcelona han lanzado sus redes a las jóvenes promesas brasileñas que están llamadas a ser las estrellas del futuro. Entre Malcom (21 años), Rodrygo (17) y Vinicius (18) han sumado la friolera cantidad de 132 millones por sus respectos traspasos. Una apuesta jamás vista que tiene a Carlos Amadeu como principal valedor. El actual entrenador de la selección brasileña sub 20 es el único técnico que sabe de primera mano cómo son Malcom, Vinicius y Rodrygo en un vestuario. No quiere entrar en comparaciones, pero asegura a elEconomista que los tres futbolistas "marcarán la diferencia en el último tercio de campo".

Tranquilo y admirado, así es la carta de presentación de Carlos Amadeu, posiblemente el hombre más feliz del mundo tras ver que sus 'hijos futbolísticos' están fichando por Real Madrid y Barcelona. "Estoy emocionado. Sé que todos ellos tienen una creatividad a flor de piel con la que consiguen resolver los problemas que otros son incapaces", confiesa.

Cuando Amadeu se proclamó campeón de la Copa de Brasil en 2012 con Vitória sub 20 y subcampeón en 2014, no era consciente de lo que el destino le tenía preparado. En mayo de 2015 fue nombrado nuevo seleccionador de Brasil sub 17, donde coincidió con Vinicius y Rodrygo, entre otros. "Entrenar a los jugadores del futuro era muy especial para mí. El primer día me di cuenta que Cristiano Ronaldo y Leo Messi también son una referencia para los jugadores brasileños", afirma.

Los buenos resultados obtenidos hicieron que fuese ascendido a la sub 20 de Malcom, una selección que le enseñó a valorar el gran pasado que tuvo Brasil: "Son futbolistas que si no están en la élite les queda poco para conseguirlo. Es muy común que estos chicos tengan mucha relación con Ronaldo Nazario, Ronaldinho y otras estrellas que fueron los ídolos de todos".

Amadeu no está preocupado por la posible falta de adaptación que pueden tener los jugadores sudamericanos en LaLiga debido a que "el fútbol español y brasileño cada vez es más de regate y menos físico". Sin embargo, matiza que los brasileños cumplirán las expectativas en función de cómo se desarrollen una serie de factores: "Es indispensable que los deportistas sean bien recibidos, se adapten al clima, a la lengua y tengan buenas compañías".

Desde otro continente, Carlos Amadeu tendrá la vista puesta en España para ver cómo Malcom, Vinicius y Rodrygo intentan triunfar en Barcelona y Real Madrid.