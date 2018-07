Machín, "satisfecho" porque el equipo "ha cumplido"

Sevilla, 26 jul (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha declarado esta noche, tras el triunfo (4-0) de su equipo frente al Ujpest húngaro en la ida de la segunda eliminatoria previa de la Liga Europa, que su debut oficial lo ha dejado "satisfecho" porque sus jugadores "han cumplido".

Machín recalcó que sus futbolistas "lo han dato todo, aunque es verdad que" podrían "haber marcado más goles", si bien reiteró que "el objetivo era dejar encarrilada la eliminatoria", lo que considera cumplimentado, y "además, el equipo ha jugado a lo que el entrenador propone".

"Si queremos hacer cosas grandes, hay que jugar con esta calidad y este físico. Hay pocas cosas que no me han gustado. El equipo es solidario y los jugadores que no han jugado en su posición lo han dado todo, pero claro que hay cosas a mejorar", ha añadido el preparador soriano.

Machín, que se mostró "impresionado" ante la "respuesta de la mejor afición de España", alabó al canterano Francisco José Crespo 'Pejiño', quien "ha estado bien en su debut", con el mérito añadido de que "ha actuado algunos minutos en una posición no habitual para él", lo que no le ha impedido "dar una asistencia de gol".

Por su parte, el entrenador del Ujpest, el serbio Nebojsa Vignjevic, señaló que "la expulsión" de su defensor Pauljevic a la media hora "lo ha cambiado todo. Tras la roja, el partido acabó", algo que ha "lamentado" porque le "habría gustado jugar de otra manera ante un gran equipo como el Sevilla".

"No estoy preocupado por la vuelta, sí por las jornadas siguientes en nuestro campeonato. Este resultado nos dificulta mucho el trabajo, pero siempre es bonito aprender cuando se juega un partido ante el Sevilla. Estoy muy orgulloso de mis jugadores", ha añadido el técnico balcánico.