El Barcelona considera a Adrien Rabiot una prioridad e intentará fichar al francés hasta el final

Podría llegar gratis la próxima temporada si el PSG se niega a vender ahora

Abidal se desplazó hasta París para mejorar las relaciones con los galos

Foto: Reuters.

El Barcelona sigue sondeando el mercado para terminar de reforzar la plantilla de Ernesto Valverde para la próxima temporada. Tras fichar un centrocampista, un central y un delantero, el objetivo ahora es un jugador con polivalencia en el medio y Adrien Rabiot se ha convertido en una prioridad. Tanto es así que los azulgranas intentarán el fichaje del futbolista del PSG hasta los últimos días de mercado.

Un vez que Malcom ya ha sido presentado como nuevo refuerzo, el francés de 23 años centra los intentos de negociaciones en estos días. El propio Eric Abidal se desplazó hasta París para intentar mejorar las relaciones con el PSG, ya que se rompieron el verano pasado con todo el asunto Neymar, y el exfutbolista se ha puesto como objetivo cerrar el fichaje de Rabiot, según informa la cadena Ser.

Pero el club galo no lo va a poner nada fácil. El PSG no tiene intención de vender a su mediocentro, pese a que termina contrato en junio de 2019, e intentarán retenerle todo lo posible. Es por ello por lo que desde el Barcelona saben que las negociaciones se antojan duras pero no tiran la toalla.

La directiva azulgrana tratará hasta los últimos días de mercado de hacerse con Rabiot o tener un acuerdo con el jugador para que sea la próxima temporada, y gratis, cuando se incorpore a la plantilla. El mediocentro francés tiene el perfil polivalente que busca Valverde y su temprana edad es un aval para que sea una apuesta de futuro con los culés.