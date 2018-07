Kovacic da un paso más para salir del Real Madrid y comunica al vestuario que se irá este verano

El croata, ante la falta de minutos, se reafirma en su deseo

El club le declara intransferible y no escuchará ofertas

La Juventus espera en la sombra: podría pagar 40 millones

Foto: EFE.

Mateo Kovacic quiere irse del Real Madrid este verano. El croata, que cuajó un buen papel en el Mundial, lo anticipó durante la cita de Rusia y, días más tarde, se ha reafirmado ante sus compañeros.

Según informa el periodista de beIN Sports Tancredi Palmieri, Kovacic ha comunicado a sus compañeros el que es un deseo explícito: dejar la disciplina blanca este verano para poder tener minutos en otro equipo en el que optar a la titularidad. Una intención que también conocería el club, reacio a mostrarle la puerta de salida.

El Real Madrid cuenta con el mediocentro a pesar de sus quejas, y no piensa dejarle ir sin más. Aduce, según asevera As, que no escuchará ofertas por el croata, al que declara intransferible. Julen Lopetegui mantuvo una charla con él y en este momento las posturas están distanciadas.

La Juventus espera, al acecho. En la 'Vecchia Signora' se planifica una operación que, de hacerse, necesitaría la venta de Miralem Pjanic. Si el club se desprende del bosnio (está obligado a hacer caja por el fichaje de Cristiano), iría a por Kovacic. La idea es pagar 40 millones de euros.

El malestar de Kovacic es creciente y público. Desde su llegada en el curso 15/16, el croata tiene una media de 1.800 minutos por temporada, una cantidad que le deja como un buen escudero del once titular, pero siempre descartada su titularidad. Con la presencia de Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric en las alineaciones, al croata se le hace pequeño su papel en el Real Madrid.