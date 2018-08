Pozo: "Estoy contento por jugar en el Rayo, es una temporada ilusionante"

Madrid, 31 jul (EFE).- El extremo malagueño José Ángel Pozo declaró este martes que está "contento" con su fichaje por el Rayo Vallecano y apuntó que es "una temporada ilusionante" por su debut en Primera y el reto que le supone dar el salto a la máxima categoría.

Pozo, de 22 años, se formó en la cantera del Real Madrid, club del que salió en 2012 para incorporarse a las categorías inferiores del Manchester City inglés.

Debutó como profesional con el Manchester City el 24 de septiembre de 2014 frente al Sheffield Wednesday en la Copa de la Liga y llegó a disputar tres partidos de la Liga inglesa contra el Sunderland, Everton y Leicester.

En 2015 se incorporó al Almería, en el que ha estado las últimas tres temporadas en Segunda, en las que ha disputado un total de 104 partidos y ha marcado seis goles.

"Mi prioridad siempre ha sido venir aquí y el club lo sabía. Es una temporada muy ilusionante y estoy muy feliz de defender esta camiseta porque han sido semanas complicadas", dijo Pozo, cuyo fichaje por el Rayo se alargó más de lo previsto por ambas partes.

"La negociación ha sido larga y difícil, pero tenía la esperanza de venir aquí y lo importante es que he venido", comentó el malagueño.

En el Rayo Vallecano, Pozo se ha puesto a las órdenes de Míchel, un técnico que también debutará en Primera.

"Míchel tiene una idea de juego que me viene bien, que es la de tratar bien la pelota. Ya se demostró que el Rayo hace un fútbol vistoso y eso me atraía de venir aquí", señaló.

"Agradezco al club el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí. Mi objetivo era venir al Rayo. Estoy contento de estar aquí en esta ilusionante temporada. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar la confianza que han depositado en mi", comentó.

"De Segunda a Primera hay una categoría y un gran salto. Sabemos que será una temporada que nos va a exigir mucho, pero nos estamos preparando para lo que viene. Me veo con confianza, me veo bien, han apostado para que esté en Primera y eso es algo bonito y voy a trabajar para que vean que no están equivocados", concluyó.