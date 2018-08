Presa, sobre la marcha de Fran Beltrán: "No se nos comunicó nada previamente"

Madrid, 1 ago (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, compareció ante los medios de comunicación para explicar la marcha de Fran Beltrán al Celta de Vigo y declaró que no se les "comunicó nada previamente, como suele hacer este club".

"Duelen las formas de cómo se han hecho las cosas. En ningún momento se nos comunicó nada previamente, como suele hacer este club (Celta)", aseguró Presa.

"LaLiga nos ha remitido que Fran Beltrán, acompañado de Felipe Miñambres en representación del Celta de Vigo, abonaron la cláusula de rescisión", añadió.

"Más no hemos podido hacer, yo me entero el martes a eso de las diez y media de la noche. No queríamos desprendernos del jugador, por eso intentamos aumentarle la ficha en junio pero no hubo forma", completó.

"No vamos a poner en marcha ningún tipo de medidas porque es algo legal, lo que nos duele son las formas cómo se han hecho las cosas", insistió el presidente del Rayo Vallecano.

Tras su marcha, el club se pondrá a trabajar en un sustituto para Fran Beltrán: "Disponemos de un mes para reforzar esa demarcación e intentaremos si podemos mejorar la posición de pivote defensivo", concluyó.

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, tomó la palabra también para "darle las gracias" a Fran Beltrán y "desearle todo lo mejor en su nueva etapa".

"Él ha decidido tomar esta decisión y tendrá sus motivos, su voluntad era irse del Rayo Vallecano y no hemos podido negociar, finalizó.