Luka Modric se ve obligado a hablar con Florentino Pérez para forzar su salida del Real Madrid

El jugador lo tiene claro: quiere jugar en el Inter el próximo curso

El Inter espera a la postura del Real Madrid cuando lo comunique

Foto: Reuters.

Luka Modric quiere irse del Real Madrid. La sorprendente noticia, desvelada el miércoles por la prensa italiana, tiene ya su continuidad. El croata piensa que ha acabado un ciclo en la capital de España y desea fichar por el Inter de Milán. Sin embargo, un movimiento tan complicado como éste tendrá el rechazo del club blanco y ante eso deberá pelear el '10'.

Según informa el periodista de Sky Gianluca DiMarzio, el jugador mantendrá una reunión con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la que le pedirá salir de la entidad madridista. Es lo que desea el Inter, que ahora debe permanecer a la espera de lo que respondan en el Santiago Bernabéu. Y de si, en caso de respuesta negativa, pueda aguantar Modric un hipotético pulso.

Si decide aceptar ese 'no' y seguir en el Real Madrid, el Inter no podrá hacer nada. Pero si, por el contrario, el futbolista se mantiene en sus trece, el equipo italiano se lanzará a por él. Por si acaso, tienen a Arturo Vidal (cuyo representante está negociando en Milán) en la recámara. Incluso no descartan, aunque ello les obligaría a hacer equilibrios para no incumplir el Fair Play, la presencia de ambos.

En todo caso, la voluntad de Modric parece clara: ir al Inter. La Gazzetta dello Sport asegura que la mujer del jugador contactó personalmente con el club para ofrecerle los servicios de su marido. Pero el Inter no va a mover ficha hasta que no tenga alguna certeza. Y esas certezas pasan por la reunión que el croata mantenga con su presidente.