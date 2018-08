Tito: "Vengo con la misma ilusión que cuando firmé aquí por primera vez"

Madrid, 2 ago (EFE).- Roberto Román 'Tito', lateral derecho que disfrutará de una segunda etapa en el Rayo Vallecano tras ser incorporado por el conjunto madrileño después de su paso por el Granada y el Leganés, aseguró que afronta el reto con ganas e ilusión.

"Estoy muy contento de volver otra vez a Vallecas en esta segunda etapa. Vengo con las mismas ganas y la misma ilusión de cuando firmé aquí por primera vez. Vamos a trabajar al máximo para que Míchel pueda contar conmigo y que podamos cumplir los objetivos marcados para este año", dijo.

"Ya son muchos años en Primera. Aportaré experiencia, intentar ayudar al máximo tanto dentro como fuera del vestuario. Trabajar al máximo y que la gente seamos una piña, que el vestuario esté unido. Así es como al final se consiguen los objetivos", explicó durante su presentación.

Sobre la competencia en su puesto, comentó: "Va a ser complicada y difícil pero sana. En mi posición he vivido el lado bueno y estos dos años atrás han sido un poco más complicados. Pero la competencia que sea sana, eso es lo que va a hacer que el equipo vaya para arriba. Ahí sale ganando el equipo".

Tito cree que la adaptación será sencilla: "Viene siendo más o menos lo mismo. Creo que la adaptación va a ser fácil porque siguen los mismos servicios médicos, conozco también a casi todos en la dirección deportiva, he jugado con la mayoría de los compañeros... No va a haber ningún problema con la adaptación".

"Estamos a gusto a aquí. Cuando un jugador sale y vuelve es porque está a gusto, porque le valoran, porque se siente respetado. Es un cúmulo de cosas el que hace que vuelvas a Vallecas", apuntó acerca de los motivos que cree que han llevado a varios jugadores a volver a la entidad.

Además salió al paso de las posibles críticas que puede recibir de algunos sectores de la afición tras marcharse cuando descendió el equipo: "Espero una vuelta buena. Cada uno es libre de pensar lo que quiere y yo respeto todas las opiniones. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil hablar y criticar sin saber. Lo respeto y en lo único que pienso es en cambiar esas opiniones trabajando al máximo y si tengo la posibilidad de jugar, demostrarlo en el campo".

"Respeto las opiniones pero al final esto es así. Cuando salí del Rayo terminaba contrato. No me fui ni porque pidiese al presidente salir al bajar el equipo a Segunda ni por tener una cláusula que me permitiese salir en caso de descenso. Estuvimos hablando, no llegamos a un entendimiento y no hubo más problemas. La gente opina de otra manera y no hay que darle más vueltas", señaló.

Por otro lado consideró 'raro' que Míchel, quien fuera su excompañero, vaya a ser ahora quien le entrene: "Se hace un poquillo raro. He tenido la oportunidad de jugar con él y ahora tenerle de entrenador se hace raro pero esto es el fútbol y al final los jugadores pasamos por diferentes etapas. Contento por él, me alegro muchísimo. Intentaré adaptarme rápido a lo que pide, a su manera de jugar y de ver el fútbol, para poder ayudar lo antes posible".

El zaguero estuvo acompañado en su puesta de largo por David Cobeño, director deportivo, y por el presidente Raúl Martín Presa. Este último indicó: "Conoce perfectamente el club y creemos que es una buena incorporación para complementar el lateral derecho, para darle al Rayo la experiencia que tiene en Primera y lograr esa mezcla de juventud y veteranía que creemos que es importante para intentar lograr nuestros objetivo".

"La negociación ha sido extremadamente sencilla porque él quería venir y el Rayo ha querido que viniese. Ha dejado de lado el aspecto económico y en esta ocasión ha sido muy sencillo", añadió ante los medios de comunicación.

En cuanto a Cobeño, expresó: "Dentro de todas las posibilidades que tenemos pensamos que Tito podía compensar el puesto con Advíncula y para la dirección deportiva y el entrenador era el perfil idóneo porque conoce la casa y tiene una experiencia que va a venir bien en Primera. Se han dado todas las circunstancias para que venga y estamos muy contentos de que esté aquí otra vez. Nos va a dar buenos momentos tanto dentro como fuera del campo".