La 'BBV' del Real Madrid es el tridente con menos valor de los diez grandes de Europa

no tenía idea que comentar sobre futbolistas valuados en millones y lso de balón de oro es consideradocrimen para ellos, no he percatado que son especiales aunque ellos ofician un deporte a puro terreno, no estoy al tanto si futbolistas han notado de su ego y que han decepcionado ya demasiado en los ultimos años ¿acaso el mundo va a pagar 2millones de euros por 1 fichaje y encubrir elogiando lo que haga un futbolista? no me enteré en que beneficia al mundo lo de pagar millones deeuros de salario a futbolistas.



ahora en lo de best másomenos la fifa se basa en argumentos: dan pelotazo a borgi y exclama-¡aymiingle!- rienlosdelafifa y le dan premio a mejor diectortenico del año.