Sarabia y Muriel confirman el pase del Sevilla a la Q3 de la Europa League

Un doblete del español y un gol del colombiano tumban al Úpjest

Los de Pablo Machín se citan con el Zalgiris Vilnius en la Q3

Foto: EFE.

El Sevilla saldó sin problemas la primera de las tres eliminatorias que necesita ganar para estar en la fase de grupos de la Liga Europa, al imponerse (1-3) este jueves al Újpest húngaro a domicilio, en otro partido sin historia, con los goles de Pablo Sarabia y Luis Muriel, como el de la ida la pasada semana.

El cinco veces campeón del torneo no tuvo rival en el Ferenc Szusza de Budapest, donde saltó de nuevo con un once muy reconocible, obligado a enchufar el nuevo proyecto que dirige Pablo Machín ya desde finales de julio. El estreno oficial y la obligación de estar en Europa no permite relajación, aunque el rival lo ponga fácil.

El 4-0 en el Sánchez-Pizjuán tuvo un segundo trámite siete días después para un Sevilla que comenzó más replegado y tras 15 minutos pasó a mandar sobre el césped. Al Újpest le faltó calidad para llevar el peso del partido y terminó cediendo ese protagonismo, aunque llegó en un par de ocasiones probando suerte con Zsoter y Nagy.

Con los deberes hechos no tuvo prisa el Sevilla. Sí parecía tenerla Sarabia que avisó con un cabezazo y pasada la media hora conectó con la red un gran centro de Escudero salvando a los defensores. El cuadro local y su animosa afición bajó enteros y los de Machín llegaron relajados al segundo tiempo.

El delantero madrileño hizo el 0-2 en la reanudación, tras un gran robo de un Pejiño que sigue respondiendo a Machín esta pretemporada. La velocidad y efectividad andaluza no tuvo piedad de un Újpest que se soltó en el tramo final. Combinó casi por primera vez en la eliminatoria para exigir a Rico y el debutante Sergi Gómez.

A pesar de que Banega ganó protagonismo, el Újpest se fue hacia arriba sin nada que perder. Un par de avisos hasta que Zsoter dio una bonita despedida a su equipo con un golazo lejano que bien puede ser el del torneo cuando a finales de mayo se conozca al campeón. Muriel les cortó el momento bonito con el definitivo 1-3.

Ahora, el largo verano de puesta a punto forzada para el Sevilla tendrá como próximo rival el Zalgiris Vilnius, que eliminó al FC Vaduz, en la tercer ronda previa, que jugarán su partido de ida el próximo jueves, tres días antes de otro desafío oficial en pleno agosto, la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Tánger.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ÚJPEST, 1 - SEVILLA, 3. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ÚJPEST: Pajovic; Balazs, Bojovic, Litauski (Horj, min.88), Burekovic; Diallo, Sankovic; Nwobodo, Zsoter, Nagy (Szucs, min.67) y Novothny (Tischler, min.66).

SEVILLA: Sergio Rico; Carriço, Mercado, Sergi Gómez; Corchia, Banega (Roque Mesa, min.72), Franco Vázquez, Escudero; Sarabia (Nolito, min.65), Pejiño y Ben Yedder (Muriel, min.65).

--GOLES:

0 - 1, min.36, Sarabia.

0 - 2, min.50, Sarabia.

0 - 3, min.77, Zsoter.

1 - 3, min.83, Muriel.

--ÁRBITRO: Kirill Levnikov (RUS). Amonestó a Diallo por parte del Újpest.

--ESTADIO: Ferenc Szusza.