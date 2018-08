El Real Madrid busca acortar el mercado de fichajes al estilo Premier League y Serie A

El club merengue no entiende que se pueda fichar con LaLiga emepezada

Muchos agentes alargan la situación para sacar más por sus jugadores

Foto: Reuters.

El Real Madrid es el equipo que encabeza la lista de clubes españoles que busca reformar el mercado de fichajes ante la continua burbuja que se ha ido produciendo en los últimos años. Al igual que ya han hecho la Premier League o Serie A, el conjunto blanco intenta que a partir de la próxima temporada se inicie LaLiga con el mercado de fichajes cerrado.

En tres días los clubes ingleses no podrán contratar nuevos jugadores, algo que ocurrirá en once con los italianos. Un cambio que ha originado que la gran mayoría de las contrataciones se hagan con más antelación y no se dejen las grandes negociaciones para el final como ocurría en otros años. Así, Cristiano Ronaldo fichó el 11 de julio por la Juventus o el 19 de ese mismo mes Alisson cambió Roma por Liverpool.

Desde el Real Madrid, según el diario ABC entienden que no es coherente que LaLiga comience el día 17 y pasadas dos jornadas aún se puedan incorporar a jugadores. Además, la dilatación del periodo de fichajes acaba produciendo que muchos agentes y clubes especulen con sus jugadores para tratar de sacar más dinero.

En el conjunto blanco ponen como ejemplo los casos de De Gea o Di María. En ambos fichajes, el Manchester United por medio acabó truncando la llegada del portero a Madrid y decidió pagar los 75 millones, que se negaba a bajar la entidad española, a última hora. "Ese fichaje pudo hacer veinte días antes sin problemas, todo se retrasó para ver si nosotros bajábamos el precio al ver que llegaba el cierre del mercado, y no lo hicimos, ni nunca lo haremos, lo tenemos muy claro, quien quiera un jugador del Real Madrid tenga que pagar lo que vale, y ya lo han comprobado también con Ozil, Higuaín y Morata", comentan desde el club al citado medio.

Es esta tensión del mercado la que está alargando la situación en el Madrid, que no logra cerrar fichajes prácticamente hechos como el de Thibaut Courtois. Por todo ello, el club merengue ha pedido a LaLiga que a partir de la próxima temporada el mercado se de como en Inglaterra e Italia.

Por su parte, desde la institución presidida por Tebas aclaran que "en su momento se manejó la opción", pero "no se acordó porque los clubes españoles fichan más barato en los últimos días". De momento la situación seguirá igual, pero son varios clubes los que estarían sondeando sumarse al Madrid en esta propuesta que medita acabar con la burbuja del mercado de fichajes.