El calvario de Jesús Vallejo urge de un fichaje en el Real Madrid: quinta lesión del central en un año

en una liga y segundadivision de cadapais y en seleccionesdefutbol siempre van a ver a los mismos jugar todos los años,no hay recambios siempre van cambiandose de equipo no hay nuevos valores y por eso el futbol de unpais se estanca.



el periodismodeportivo en rusia2018 fue decepcionante, cada canaldedeportes envió veintenas de comentaristas y relatores con gastos pagados los cuales alcanzan una cifra



descomunal casi millonesdeeuros por cada canal deportes, comentaristas y periodistas deportivos quienes ni han trabajado no han hecho nada de periodismodeportivo en los dos meses que estuvieron de estadia enrusia.



no hicieron seguimiento a las selecciones de futbol clasificadas ni han recabado información de sus federaciones, ni siquiera se acercaron a los jugadoresfranceses, no entrevistaron futbolistas y tecnios(como estos canales de deportes a nivel internacional solo saben hablar español les da panico los futbolsitas que hablan otroidioma), ni siquiera estuvieron presentes en las conferencias de prensa de cada selección.



lo unico que hacian en sus paneles fue decir redundancias de lo visto, adulaciones al plantel, culpaban al tecnico al arbitro al oponente que les ganó de susfracasos, en lugar de criticar regulardesempeño carentededicación de sus legionarios mundialistas que pensaban que todo debia darse a sumanera sinjugar siquiera. por su baratotrabajo durante todo elmundial a los periodistas de los canalesdeportivos que han ido a rusia no les deberian dar premioiris, ondas, martinfierro oemmysports o premioinventados en cada nación.