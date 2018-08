Así deja la portería del Real Madrid el 'terremoto Courtois'

Keylor se planta y no saldrá del Real Madrid: peleará ante el belga

Andriy Lunin podría quedarse como tercer portero del primer equipo

El futuro de Luca Zidane y Kiko Casilla, muy lejos del Santiago Bernabéu

Foto: Reuters/Getty.

La llegada de Thibaut Courtois ha sido un claro punto de inflexión en el Real Madrid. Porque es su máxima inversión en un meta, porque es un fichaje récord en LaLiga (el arquero más caro de la competición) y porque cambia, de manera radical, la portería del club blanco.

Con la contratación del belga, el Real Madrid ejecuta una tarea pendiente desde la salida de Iker Casillas y el fichaje fallido de David de Gea en 2015: cubrir su meta con un futbolista del nivel élite. Paradójicamente, Keylor Navas, que llegó con el cartel de 'outsider', ha cumplido y contribuido decisivamente a la consecución de los títulos de la escuadra bajo el mando de Zinedine Zidane.

No obstante, la nueva situación (a priori) le empuja irremediablemente al banquillo. Courtois ha sido contratado como el portero titular, y eso deja al 'tico' de nuevo en el disparadero. Fiel a su confianza en sí mismo, ya ha asegurado que no se marchará del Real Madrid, que no es su intención. En declaraciones a Onda Cero, no pudo ser más claro tras saber del fichaje de su rival y favorito para la titularidad: "Tengo las mismas ganas de irme que de morirme". Su puesto, salvo sorpresa, será el de segundo meta.

Como tercero partirá Andriy Lunin. El ucraniano, fichado este verano con un cartel desconocido para el aficionado medio, ha gustado en el Santiago Bernabéu, según informaba la Cadena Cope el pasado miércoles. Cumple con los requisitos: un perifl bajo, paciencia y mucho potencial aún por desarrollar.

Con tres plazas ocupadas, el panorama se presenta complicado para Luca Zidane y Kiko Casilla, ambos sin hueco en el primer equipo. El hijo de Zinedine podría marcharse, salvo oferta que satisfaga a todas las partes, a la portería del Real Madrid Castilla.

Distinto es el caso de Casilla, que deberá salir de la entidad blanca. El interés del Leganés, destapado en las últimas horas, podría significar una alternativa para el meta, que no tendría que cambiar de ciudad. En todo caso, tanto el club como él saben que lo mejor es que haga las maletas. Así se hará.