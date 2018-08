Thibaut Courtois llega como madridista de corazón: "Desde pequeño soñé con este momento"

El portero belga, presentado sin dorsal en el Santiago Bernabéu

No tiene miedo al duelo con Keylor: "Tendré una buena relación"

Sobre el Atlético: "Tengo un gran respeto, pero ahora estoy aquí"

Thibaut Courtois ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid en el palco de honor del Santiago Bernabéu, en un acto donde ha reivindicado su pasión desde pequeño hacia el conjunto blanco.

Tras unos meses de intensas negociaciones entre Real Madrid y Chelsea (finalizadas con un acuerdo de entre 35 y 40 millones de euros), el cuarto fichaje del conjunto blanco ya habla como madridista, aunque sin dorsal todavía en su camiseta: "Hoy cumplo un sueño. No os podéis imaginar lo contento que estoy ahora mismo por llegar al mejor club del mundo".

Courtois se mostró emocionado al ver un vídeo recopilatorio de sus mejores jugadas: "Es una responsabilidad y un orgullo. Desde niño soñaba con este momento y hoy soy uno de los vuestros, me considero un madridista más. ¡Hala Madrid!".

La llegada de Courtois deja a Keylor Navas en una posición difícil para hacerse con la titularidad, pero el portero belga no tiene dudas: "Tendré buena relación con los demás porteros. Cuando llegué el Chelsea estaba Cech y ahora somos amigos. Keylor es un grandísimo portero".

Courtois insistió que ha tenido muchísimas ofertas y algunas mucho mejores económicamente. "Según supe el interés del Madrid, no tuve dudas y quería ir al mejor club del mundo. Cuando veía a Casillas me llamaba la atención tanto él como el Real Madrid. Tenía su camiseta con sólo 10 años", confesó.

El belga puede estrenarse ante el Atlético de Madrid el próximo día 15 en la Supercopa de Europa, aunque parece muy complicado: "Entrenaré hoy y quizá sea poco. Pero estoy en forma después del Mundial y podría jugar la Supercopa si el entrenador quiere". De hecho, también habló de su exequipo: "Tengo un gran respeto por el Atleti, creo que me he ganado el respeto de la gente de allí. Pero hoy estoy en el Madrid, nunca me he besado el escudo en otro club porque en este lo siento de verdad".

Por último, Courtois quiso zanjar la polémica de un antiguo cántico hacia el Real Madrid: "Era muy joven y pedí perdón en su día como también lo pido ahora por si alguien se ofendió".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también quiso dar la bienvenida al exportero del Chelsea por medio de un discurso: "Ya estás con nosotros, tal y como deseabas. Eres uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor. Hoy comienzas a vestir la camiseta blanca y los madridistas no lo vamos a olvidar. Comienza el mayor de tus desafíos, conquistar a tu nueva afición. Gracias por afrontar este reto. Bienvenido a tu casa".