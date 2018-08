La Premier League cierra su último día del mercado de fichajes con mucho acento español

Lucas Pérez, Víctor Camarasa y Sergio Rico jugarán en la liga británica

El Everton ha anunciado hasta tres incorporaciones en los minutos finales

Fotos: @PremierLeague.

El mercado de fichajes de la Premier League se ha cerrado este jueves con doce incorporaciones y muchos rumores a lo largo del día. Pese a los intentos finales de los grandes clubes en hacerse con las contrataciones de última hora, han sido los de perfil más bajo los que han removido los traspasos.

Eso sí, la jornada empezó fuerte con el Manchester City haciéndose con los servicios de una de las promesas del fútbol australiano. Daniel Arzani recalaba en el conjunto de Pep Guardiola procedente del Melbourne City, gracias a que ambos equipos pertenecen al holding de City Football Group. Ahora falta por ver qué redimiento saca el técnico español del joven de 19 años y si le da oportunidades en la primera plantilla.

Tras este temprano fichaje, los rumores comenzaban a aglutinarse pero era el West Ham el que confirmaba la primera incorporación española. Lucas Pérez cambiaba de equipo, pero no de ciudad, y abandonaba el Arsenal para fichar por los 'hammers' a cambio de 4,4 millones de euros. En Londres le acompañará un viejo conocido de LaLiga, la 'Roca' Sánchez que llegó en los minutos finales desde la Fiorentina. También involucrado un español, aunque en este caso no en Inglaterra sino en Gales, ha estado Víctor Camarasa. El joven mediocentro valenciano se marchaba cedido desde el Betis al Cardiff City con la intención de encontrar los minutos y la experiencia que no llegaron en Sevilla. En la ciudad galesa compartirá vestuario con Harry Arter, uno de los iconos del Bournemouth que ha abandonado a los 'cherries' tras más de siete temporadas.

No con un jugador español, pero sí a dos club donde entrenan técnicos nacionales, han sido los traspasos finales del Newcastle y Watford. Rafa Benítez contará esta temporada con los servicios de Fede Fernández, central argentino procedente del Swansea con el que cierra el eje de su defensa para afrontar otro año a orillas del río Tyne. Mientras que Javi Gracia se hace con el portugués de 18 años Domingos Quina, hasta ahora en el West Ham y pretendido por el Barcelona B.

Después de estas incorporaciones, Leicester y Wolverhampton también han cerrado sus plantillas a lo largo del día. Los campeones de 2016 se han hecho con los servicios de Caglar Soyuncu, que la última temporada jugó en el Friburgo, y del joven croata Filip Benkovic, procedente del Dinamo de Zagreb por 14 millones de euros. Una cantidad cercana a la que tendrán que pagar los 'wolves' por Leander Dendoncker en 2019, pues el pivote belga llega desde el Anderlecht en calidad de cedido pero con una opción de compra obligatoria el próximo verano de 15 millones. Con el internacional de Bélgica, el Wolverhampton ha sumado hasta 14 incorporaciones en este mercado estival.

Cuando todo parecía finiquitado han aparecido las incorporaciones sobre la bocina. Primero en el Everton, club que ha dado el gran golpe del mercado al confirmar a Bernard, procedente del Shakhtar y los dos fichajes más mediáticos que han involucrado a España, Yerry Mina comprado por 30 millones y la cesión de André Gomes, previo pago de 2,5 'kilos'. Ambos jugadores han llegado desde el Barcelona en el plan de los azulgranas de aligerar la plantilla de extracomunitarios y dar minutos al portugués para intentar que se revalorice en un futuro. En Goodison Park tardaron, pero finalmente hicieron oficiales los rumores que durante toda la jornada tuvieron en vilo al Camp Nou.

Tras los 'toffees' ha llegado el turno de Brighton, Huddersfield y Fulham. Los primeros se han hecho con el central Dan Burn, procedente del Wigan Athletic, y con Peter Gwargis, hasta ahora en el Jonkoping sueco, mientras que los siguientes han fichado al joven delantero belga, Isaac Mbenzea que militaba hasta ahora en el Montpellier. Pero si un movimiento de última hora ha afectado directamente a un español, ese es el de Sergio Rico. El hasta ahora portero del Sevilla ha hecho las maletas y se ha marchado dirección Londres, donde jugará cedido en el recién ascendido Fulham. Allí será compañero de Joe Bryan, fichado también a última hora desde el Bristol City.