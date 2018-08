El Atlético ultima la Supercopa; Costa y Griezmann entran en juego

Madrid, 10 ago (EFE).- El Atlético de Madrid ultima este sábado la Supercopa de Europa con un ensayo casi general contra el Inter en el estadio Wanda Metropolitano, donde entrarán en juego Diego Costa, Antoine Griezmann y Lucas Hernández, aunque solo el primero de ellos lo hará como titular en el esquema del argentino Diego Simeone.

En su carrera contrarreloj de preparación para la cita del próximo miércoles contra el Real Madrid en Tallin después de la conquista del Mundial, los dos internacionales franceses también tendrán minutos, aunque, de principio suplentes, lo harán avanzado el último duelo amistoso del verano para el conjunto rojiblanco, que sirve también de presentación en casa del equipo ante su afición.

Después de una preparación condicionada por la escalonada vuelta al trabajo de sus mundialistas, con una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro choques precedentes de preparación, es la prueba final para el inicio en cinco días de la competición, cuando ya no se admiten ni matices ni excusas, menos en una final como la que le espera en Estonia contra su 'eterno' rival: el Real Madrid.

Ahí enfoca el Atlético en su amistoso de este sábado contra el Inter, el primero del verano ya con todos los efectivos disponibles para el técnico argentino, aún con el condicionante de la puesta a punto más retardada de Griezmann y Lucas, pero con el resto de los jugadores listos para mirar sin distracción a la Supercopa europea.

Entre ellos, Diego Costa. El internacional español aún no ha jugado ningún minuto en la pretemporada, tras su eliminación en el Mundial 2018 y su vuelta a los entrenamientos, pero ya está preparado para entrar en escena este sábado. Necesita el rodaje que dan los partidos para acudir con todas las garantías a la Supercopa.

No será un ensayo general tal cual para ese encuentro porque Griezmann, su mejor futbolista y un titular incontestable, aún no partirá desde el once, pero sí probablemente en muchas de las otras posiciones, desde la portería, con Jan Oblak, hasta el ataque, con Diego Costa como referencia ofensiva a la espera del '7' rojiblanco.

Simeone alineará a los laterales Juanfran Torres y Filipe Luis, al central Diego Godín, a los centrocampistas Koke Resurrección y Saúl Ñíguez y a los atacantes Thomas Lemar, Ángel Correa y Diego Costa. Entre Stefan Savic y José María Giménez y entre Rodri Hernández y Thomas Partey saldrán los dos últimos nombres del once.

Son muchas de las piezas que configurarán el equipo inicial dentro de cinco días en la Supercopa de Europa en Tallin y que partirán desde el principio en el choque de la 'International Champions Cup' que le enfrentará este sábado al Inter, un rival de altura para cerrar un mes de preparación para el derbi en Estonia.

Simeone también dispondrá ya para ese duelo de Víctor Machín, 'Vitolo', reintegrado al grupo tras las molestias en el tobillo que le han apartado de cada uno de los amistosos de este verano, y de Nikola Kalinic, su último fichaje. También se prevé que los dos acumulen minutos y rodaje a lo largo del encuentro de este sábado, que comenzará a las 21.05 horas en el estadio Wanda Metropolitano.

Enfrente estará el Inter, un adversario de indudable potencial, que comenzará la Serie A también dentro de una semana y reforzado para el nuevo curso con el belga Radja Nainggolan, el argentino Lautaro Martínez, que casi tuvo hecho su fichaje por el Atlético antes de tomar rumbo a Milán, o el croata Sime Vrsaljko, cedido para esta campaña precisamente desde el club rojiblanco. También pretende al madridista Luka Modric, el mejor jugador del Mundial 2018.

En el conjunto italiano, que también marcó la carrera como futbolista de Diego Simeone, porque jugó allí de 1997 a 1999 con la conquista de una Copa de la UEFA -ha dicho alguna vez que algún día entrenaría al equipo 'neroazzurro'- también juega el defensa brasileño Joao Miranda, campeón cinco veces con el Atlético.

En el club desde 2011 hasta 2015, cuando fue traspasado al Inter, Miranda, el goleador decisivo que selló el título de la Copa del Rey frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en mayo de 2013 (1-2), también conquistó una Liga (2013-14), una Liga Europa (2011-12), una Supercopa de Europa (2012) y otra de España (2014) de rojiblanco.