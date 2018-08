Mariano Díaz no cierra la puerta a su fichaje por el Real Madrid

El delantero manda un mensaje directo en las redes sociales

En la 2016-2017 anotó cinco goles en los 14 partidos que disputó

Foto: EFE.

Mariano Díaz ha querido desmentir en la red social Twitter ciertos rumores sobre un posible 'no' al Real Madrid. El exdelantero blanco matizó que "al Real Madrid no se le puede decir que no...". Una confesión que vuelve a abrir el dilema sobre su posible regreso a la que fue su casa hasta hace una temporada.

Mariano ha sido uno de los delanteros más destacado de la Ligue 1 con un total de 30 goles. A sus 24 años de edad, parece haber encontrado su mejor versión de la mano del Olympique de Lyon.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue peinando el mercado en busca de un delantero que, en teoría, pueda completar el papel de Karim Benzema sin ocupar un rol de titular. En la 2016-2017, Mariano jugó un papel secundario en el Madrid de Zidane anotando cinco goles en 14 encuentros. Quién sabe si el destino volverá a juntar a Mariano y al conjunto blanco.