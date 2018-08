El extraño caso del Tottenham: sin llegadas ni salidas durante el mercado de fichajes en la Premier League

Imagen: Reuters

El cierre de mercado en la Premier League ha dejado un gasto total en fichajes de más de 1.000 millones de euros. Lo más llamativo es ver como el Fulham, recién ascendido, ha gastado 73 millones en fichajes. En el lado opuesto está el Tottenham, que sorprendentemente no ha invertido ni un euro en jugadores. Tampoco ha vendido nada.

Desde 2003 no se producía un hecho así en Inglaterra. Fue el Leeds United, cuando el equipo entrenado por Kevin Blackwell no gastó una libra en fichajes. Ahora le toca al Tottenham, clasificado para la Champions League y uno de los candidatos a pelear la Premier League.

"Es difícil para la gente entender que no hayamos hecho ningún fichaje ni traspasado a nadie, pero a veces en fútbol hay que actuar de forma distinta y estamos felices con nuestra plantilla. Si no podemos mejorar nuestro plantel, es mejor mantenerlo unido. Cuando no es posible no es posible y hay que creer en nuestra forma de trabajar y ser competitivos. No tengo ninguna duda de que lo seremos", confesó Pochettino.

En realidad, lo más importante que ha hecho Levy, presidente spur, este verano ha sido retener a sus estrellas. Hombres como Kane, Alli o Eriksen continuarán una temporada más a las órdenes de Pochettino.

Además, uno de los motivos principales para que el Tottenham no haya fichado este verano es su estadio. El nuevo White Hart Lane (que pasará de 36.000 a 71.000 espectadores) obligó a la entidad a desembolsar 828 millones de euros. "Entrar en la construcción de un estadio de estas magnitudes es todo un reto económico", aseguró Daniel Levy augurando la austeridad que vendría.