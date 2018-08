Leo Messi suma su título 33 y ya es el más laureado de la historia del Barcelona

Adelanta a Iniesta, con el que compartía todos los éxitos hasta ahora

Nueve Ligas, cuatro Champions y seis Copas entre sus éxitos blaugranas

Su octava Supercopa de España es el primero que levanta como capitán

Foto: Reuters.

El delantero del FC Barcelona Leo Messi alzó este domingo el título 33 de su carrera con el cuadro culé, gracias a la Supercopa de España conquistada (1-2) en la final celebrada en Tánger (Marruecos) ante el Sevilla, convirtiéndose en el futbolista con más títulos en la historia del club azulgrana.

Messi se estrenó como capitán del primer equipo y se encargó de recoger el trofeo, la 13ª Supercopa del Barcelona, con el que desempató con Andrés Iniesta como el jugador más laureado del Barça. El primer título en juego de la temporada elevó al '10' por los 32 con los que se quedó un Iniesta que se marchó este curso a Japón.

La estrella azulgrana acumula nueve Ligas, cuatro Champions, seis Copas del Rey, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de clubs. Tanto Messi como Iniesta habían superado a otro mito del Barça como Xavi, que tenía el récord con 25 títulos, batido también por Piqué y Sergio, que suman 28.

"No sé qué se debe de sentir. Yo no creo que llegue nunca a 33, me parecen muchos. Si alguien puede llegar a una cifra de ese tipo es Messi, pero que no se quede ahí ese número, que siga aumentando", afirmó en rueda de prensa Ernesto Valverde.