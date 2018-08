David Silva se despide de la selección española: "Es una de las decisiones más difíciles de mi carrera"

Tras doce años, el canario se despide del combinado nacional

Desvela que ha sido una decisión muy complicada de tomar

Foto: Reuters.

David Silva también deja la selección española tras la finalización del Mundial de Rusia, tal y como hiciesen Gerard Piqué y Andrés Iniesta. "No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas. Han sido días y semanas de reflexión para tomar la decisión de terminar mi etapa en la selección española".

El internacional español, David Silva, pone punto y final a su trayectoria en el combinado nacional después de disputar 125 encuentros y haber marcado 35 goles en una etapa de 12 años: "La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y persona desde las categorías inferiores".

David Silva fue uno de los grandes artífices del Mundial de Sudáfrica, donde la selección española ganó su primera Copa del Mundo: "Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre".

Por último, Silva quiso agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido: "Gracias a la afición que siempre me brindó su apoyo y su respeto".