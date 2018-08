David Silva anuncia su adiós a la selección española

Madrid, 13 ago (EFE).- David Silva anunció este lunes su adiós a la selección española de fútbol tras 125 partidos como internacional absoluto en los que ha ganado el Mundial de Sudáfrica 2010 y dos Eurocopas, en Austria y Suiza 2008 y en Polonia y Ucrania 2012.

El jugador canario, que en los doce años que ha jugado con la selección ha anotado 33 goles, hizo pública su decisión a través de una carta abierta en la que recuerda que el equipo nacional se lo ha dado "todo" y le ha permitido crecer "como jugador y como persona" desde las categorías inferiores.

"Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", explica el jugador del Manchester City.

También tuvo unas palabras de gratitud con quienes han sido sus compañeros en esta etapa y todos los técnicos con los que ha trabajado, así como con los empleados de la Federación Española de Fútbol "que se vuelcan" en hacer la vida "más sencilla" a los futbolistas.

El internacional también agradeció a su familia que haya sido su "sustento" durante todos estos años porque está convencido de que sin su ayuda nunca hubiera sido posible que formase parte de la "gran historia" del combinado nacional.

Además, tuvo un recuerdo para la afición, que "siempre" le brindó su apoyo y su respeto cuando vestía la camiseta de España.

Silva reconoce que su decisión "no resulta fácil" después de "todo lo vivido" con 'La Roja'. "Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la selección española de fútbol y sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad", continúa el texto.

El adiós de Silva se suma al de Gerard Piqué, quien este sábado confirmó que no volverá a jugar con España pese a que la selección inicia una nueva etapa con el que fuera su entrenador en el conjunto azulgrana, Luis Enrique Martínez.