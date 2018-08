Lopetegui quiere fichar un central: Vallejo, condenado a salir del Real Madrid

Imagen: Reuters

El Real Madrid tiene hasta el 31 de agosto para intentar fichar. De momento, el club se mantiene centrado en el partido de este miércoles de la Supercopa de Europa ante ante el Atlético de Madrid, pero después puede pasar de todo.

Según informa el diario As, Julen Lopetegui ha pedido al club el fichaje de un central, además de un delantero. Si lo del defensa llega a buen puerto, el entrenador del Real Madrid dará la orden para ceder a Jesús Vallejo, actualmente el cuarto central de la plantilla blanca.

Lopetegui prefiere que Vallejo tenga continuidad en otro equipo y dispute los minutos que no puede tener en el conjunto blanco. El central zaragozano no ha gozado de la regularidad necesaria debido entre otras cosas a las lesiones. En estos momentos está lesionado y no llegará hasta mediados de septiembre.

La temporada pasada, en su primera de blanco, Vallejo jugó 12 partidos con la camiseta del Real Madrid. Casemiro ocupó el puesto de central en algunos partidos debido a la plaga de lesiones en defensa. Algo que podría repetirse si el conjunto blanco no ficha a un central.