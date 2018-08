Sergio Ramos: "Aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de Cristiano"

Sergio Ramos confiesa que no sabe a qué se refería Cristiano

Marcelo advierte de lo mucho que ha mejorado el Atlético

Foto: EFE.

Sergio Ramos compareció en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa. "Es un privilegio estar aquí, es buena señal. Es el premio por ganar las Champions y tenemos ilusión de lograr este reto y empezar con un título la temporada. Nos hubiera gustado jugar más cerquita, pero la grandeza del Madrid hace brindar la oportunidad de ver este partido".

El defensa central también habló alto y claro sobre Cristiano Ronaldo: "Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van sus tiros. La clave del éxito ha sido eso, que hemos sido una familia, y así lo hemos sentido. Con él perdemos un jugador desequilibrante e importante, pero no por eso vamos a dejar de ganar. El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Madrid no dejará de ganar. Ojalá le vaya bien y a nosotros igual". Respecto a las críticas de Kloop, Ramos le envió un mensaje: "No voy a insistir en ese tema. Ya di mi opinión y me reitero de nuevo, no es intencionado. Se querrá justificar por no ganar la final, pero no es la primera que pierde. Pero no pasa nada. De hecho, lo he votado como uno de los mejores entrenadores, para que se quede un poco más tranquilo".

Marcelo: "Han mejorado mucho"

El jugador brasileño Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, ha reiterado este martes, respecto al inminente duelo frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, que "en una final puede pasar de todo" a pesar de que los dos equipos son "de los más grandes en estos momentos".

"Cada partido es distinto, las finales son distintas. Ellos han mejorado muchísimo y nosotros también desde las otras finales. Éste será un partido muy disputado en el que habrá peleas, juego bonito y un poco de todo. Yo creo que los dos equipos somos de los más grandes ahora mismo, pero en una final puede pasar de todo. Creo que va a ser un grandísimo partido", declaró Marcelo en rueda de prensa.

Para el brasileño, es "un honor" disputar este partido. "Esto es un premio por haber ganado la 'Champions', tenemos mucha ilusión de poder jugar una final más. Creo que es un honor jugar con la camiseta del Madrid, y más jugar una final y defender tu escudo. Tenemos muchas ganas de poder jugar y poder ganar", insistió.

Sobre la sede de esta final, el Lilleküla Stadium de Tallin (Estonia), el lateral echará en falta a más aficionados madridistas dado su pequeño aforo. "Está claro que queremos que esté toda la afición del Madrid con nosotros, pero eso no es un factor que nos desespere; estamos aquí para jugar una final y para poder ganarla, nos estamos jugando otro título. No somos nosotros los que elegimos el sitio, estamos encantados de jugar otra final más", dijo.

Marcelo también habló sobre su jovencísimo compatriota Vinicius Jr, uno de los fichajes estrella del conjunto merengue este verano. "Me alegro de que haya otro brasileño en el mejor club del mundo. Es un niño y tiene un buen futuro por delante", concluyó.