La enésima declaración que demuestra que Neymar jugará en el Real Madrid en el futuro

Yuri Berchiche le ve de regreso en LaLiga, pero "como jugador blanco"

Foto: Reuters.

Yuri Berchiche hizo buenas migas con Neymar durante la temporada pasada, en la que ambos compartieron vestuario en el París Saint-Germain. Ahora, el lateral izquierdo fichado por el Athletic de Bilbao le ve jugando en el Real Madrid.

"Le veo volviendo pero más de blanco que de azulgrana. LaLiga le gusta por lo que he hablado con él y le conozco, tengo una relación muy buena, es un chico fantástico. Si viene al Madrid le deseo la mejor de las suertes", ha confesado Yuri Berchiche en el programa de la Ser.

El lateral español también ha valorado su nueva aventura en el Athletic de Bilbao, club que le fichó el pasado mes de junio del PSG pagando 20 millones de euros: "Hemos congeniado muy bien la plantilla y el cuerpo técnico, Eduardo Berizzo transmite mucha seguridad, nos conoce a todos y el ambiente es fabuloso. En Sevilla no hubo paciencia con él".

Por último, ha querido repasar su regreso a Bilbao, donde ya estuvo en la cantera: "Hay ilusión sabiendo que el curso pasado no fue un buen año. Aquí pasé dos años fabulosos, tengo un grato recuerdo de mi paso por aquí de pequeño. Esto no ha cambiado mucho. No podía decir que no a la oferta. Estoy donde quiero estar, para hacer un gran año tenemos que estar todos unidos e ir en la misma dirección, que nadie se salga del tiesto. Tenemos plantilla para hacer grandes cosas. No entrar en Europa careciendo de partidos entre semana va a ser desilusionante".