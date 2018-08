Lío a la vista en LaLiga con el acuerdo de jugar en EEUU: AFE amenaza con una huelga de futbolistas

El sindicato de futbolistas no entiende que no se les haya tenido en cuenta

El partido que gana más fuerza para desplazarse es el Girona-Barcelona

Foto: Reuters.

Cuando restaban poco más de 24 horas para el inicio de LaLiga 2018/2019, la institución que dirige el campeonato hizo oficial que durante los próximos 15 años habría partidos ligueros en Estados Unidos. Una decisión que ha dividido al mundo del fútbol español y ante el que el sindicato de futbolistas, AFE, amenaza con una huelga para frenar la decisión, según ABC.

La asociación presidida por David Aganzo es la gran opositora al histórico acuerdo firmado por Javier Tebas. La AFE no entiende que se haya firmado sin tener en cuenta la opinión de jugadores y manifiesta que "muchos están en contra del viaje", mediante LaLiga solo ha matizado que jugarán en EEUU los clubes que lo deseen abiertamente, no los futbolistas y además no se ha consultado con otros elementos como árbitros o aficionados.

Por todo ello, el sindicato de jugadores están meditando realizar medidas de presión como una huelga para que se les tenga en cuenta. "No descartamos nada. Incluida la huelga. Los futbolistas no somos mercancía. No podemos ser moneda de cambio para conseguir más y más dinero. No puede ser que decisiones tan importantes se tomen de manera unilateral sin tener en cuenta a protagonistas importantes del mundo del fútbol", comentaba el propio Aganzo.

Por otra parte, el diario As desvela este viernes que el partido que más opciones tiene de jugarse en suelo americano es el Girona-Barcelona. El partido, programado para el 29 de enero, depende de que ambos clubes no alcancen los cuartos de final de la Copa del Rey y es muy factible por sus condiciones.

El Barcelona ha sido uno de los clubes a favor de la medida, según recoge el citado medio, y al ser el partido en casa del Girona, LaLiga debería pagar indemnizaciones mucho menores a club catalán y sus abonados que si el encuentro fuese con los azulgranas de locales. Además el organismo tendrá que sustentar el viaje de muchos medios y la tecnología necesaria para que el VAR funcione como si de un partido en España se tratase.

Por último, el diario comenta que el Real Madrid desconocía la medida que ha llevado a cabo LaLiga y que muchos clubes pequeños lo ven como una buena oportunidad para sacar ingresos, mientras que otros consideran que se les utilizará como experimento y no irán otros de gran calado que juegan competiciones europeas.