Marcelino: "Rodrigo se va a quedar en Valencia porque lo veo convencido e ilusionado"

Imagen: EFE

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha admitido este sábado sentirse confiado de que el delantero Rodrigo Moreno se vaya a quedar a sus órdenes, en lugar de fichar por el Real Madrid, porque lo ve "convencido e ilusionado" con la inminente temporada para los valencianistas disputando Liga de Campeones.

"Creo que Rodrigo se va a quedar aquí porque lo veo convencido, ilusionado, motivado y porque el Real Madrid, si quiere a ese futbolista... hay una cláusula. El Valencia tiene mejor plantilla que la temporada pasada y bastante mejor que hace dos y tres. Eso refleja algo que tiene muchísimo mérito desde la directiva, un extraordinario mérito", dijo Marcelino en rueda de prensa.

"Es muy difícil mejorar la clasificación de la temporada pasada. ¿Se nos debe exigir mejorar el cuarto puesto?, no. Desde mi punto de vista, es una exigencia irreal, no humilde. ¿Debemos nosotros tener la ambición de mejorar la temporada pasada?, por supuesto, pero no es fácil. Hemos hecho una plantilla competitiva para llegar y quedarnos", añadió desde la sala de prensa de Mestalla.

Además, calibró sus expectativas para este curso. "¿Dónde está nuestro techo? Prácticamente ahí. ¿Dónde está nuestro suelo? Prácticamente ahí también. Para ese reto extraordinario necesitamos humildad, colaboración, ayuda de la afición y que entre todos generemos de Mestalla un campo donde el rival perciba que es muy difícil, muy difícil, muy difícil puntuar", reiteró.

Y por último elogió al Atlético de Madrid, su próximo rival en LaLiga Santander. "Tiene mejor plantilla que el año pasado. En el cómputo de los dos partidos de la temporada pasada, al Atlético le generamos muy, muy poco peligro. Así que tenemos la esperanza y el convencimiento de que en este partido les vamos a generar más", aseguró Marcelino al respecto.