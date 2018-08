El Santiago Bernabéu más desangelado ante el nuevo Real Madrid

Los 48.466 espectadores no encontraban un dato tan bajo desde 2009

El horario, ausencia de 'CR7', fichajes y derrota en la Supercopa, las razones

Foto: Reuters.

Pese a que la temporada liguera ha comenzado con buen pie en el Real Madrid, el Santiago Bernabéu no ha seguido sus mismos pasos. El estadio blanco presentó una pobre afluencia en el primer partido (48.446 espectadores) y el club ya busca los motivos a este mal arranque.

El dato es demoledor para uno de los estadios que mejor rendimiento tiene por temporada. En los dos últimos cursos, el Bernabéu fue el tercer estadio con más aforo por capacidad de LaLiga, solo superado por Mendizorroza y Butarque. Por ello, la pobre asistencia al debut liguero llama tanto la atención y no sucede como en otros grandes recintos como el Camp Nou (52.356 contra el Alavés).

Un aforo que se puede explicar por diversas razones y ante las que el Madrid debe buscar una solución si no quiere perder los buenos datos que acostumbra. En primer lugar todo hace indicar que se debe al 'efecto verano'. Muchos de los socios y abonados blancos se encuentran de vacaciones y no pudieron acudir al encuentro ante el Getafe, algo a lo que tampoco ayuda el horario del partido. El choque se jugó un domingo a las 22:15 y algunos jugadores como Kroos ya se quejaron de que no es normal saltar al césped a esa hora.

Pero esas dos razones, que no tienen que ver con el club, se encuentran con las que si le afectan directamente. El equipo ha perdido a su gran reclamo y muchos turistas ya no van al Bernabéu ante la carencia de Cristiano Ronaldo. La directiva tampoco ha acometido grandes fichajes que despierten la ilusión de la afición y por último, la derrota en la Supercopa no permitió que el estadio viviese una fiesta para celebrar el título.

Un cúmulo de explicaciones que, de momento, ha hecho que el Bernabéu ofrezca una pobre imagen en su primer partido y comience con mal pie la temporada. Eso sí, a favor del club está que la 'Grada Fans' presentó muy buen aspecto y se considera que poco a poco, el aficionado más habitual regresará al campo con el fin del verano.