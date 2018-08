Neil Etheridge, el portero filipino que está haciendo historia en la Premier League

Ningún debutante en Premier paró dos penaltis en las dos primeras jornadas

Estuvo a punto de dejar la Premier e irse a Filipinas en 2014

Neil Etheridge, portero del Cardiff. Imagen: Reuters

Neil Etheridge se ha convertido en la gran revelación de la Premier League en sus dos primeras jornadas de competición. El portero de origen filipino lleva parados dos penaltis en dos partidos con su equipo recién ascendido Cardiff City. Hasta ahora nadie había conseguido este hito en la Premier.

Etheridge, de 28 años, paró un penalti en su debut en la Premier League y, aunque no evitó la derrota de su equipo, dejó buenas sensaciones. Su parada le coloca como el primer guardameta en detener una pena máxima en su debut desde que McGregor, del Hull City, lo hiciera ante el Chelsea en 2013.

En el segundo partido ante el Newcastle, Etheridge pasó a la historia de la Premier al parar la segunda pena. Esta vez fue decisivo, ya que evitó la derrota de su equipo en el descuento del partido. Fue, sin duda, el héroe del Cardiff City, que sumó además su primer punto del curso.

Antes de llegar al éxito, Etheridge estuvo a punto de dejar el fútbol inglés y volver a Filipinas, su país de origen (nació en Enfield, Londres, pero su madre es del país asiático). Fue tras terminar su etapa en el Fulham (2010 al 2014) donde no encontró equipo. Entonces, el hoy parapenaltis filipino tuvo que pagar de su bolsillo para entrenarse con el Charlton Athletic. Después se fue al modesto Walsall, donde lo jugó todo y llamó la atención del Cardiff, que le fichó la temporada pasada.

"Estuve cinco meses sin equipo y al final pude reconducir mi carrera. Pagué para poder entrenar con el Charlton Athletic, estuve cerca del entrenador de porteros, trabajé todo lo duro que puede y esperé. Vendí mi casa, mi coche y estuve a una semana de dejarlo todo e irme a Filipinas. El Oldham me ofreció un contrato para ser portero suplente y acepté", relató Etheridge según revela Marca.

"Toda esta experiencia me hizo más fuerte. Es pasado... pero nunca me va a dejar. Es parte de ser futbolista. Pasé de la cantera del Chelsea a la del Fulham, de estar sentando en el banquillo en la Premier y de debutar en la Europa League a no tener nada", desveló.

"Ha sido un año fantástico para mí. Hemos subido a la Premier y Filipinas se ha clasificado para la Copa de Asia por primera vez en su historia. Soy el primer filipino y el primer futbolista del sudeste asiático que juega en la Liga inglesa. Ha sido un largo camino y estoy orgulloso", señaló Etheridge.