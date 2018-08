Mino Raiola pide abiertamente que el Manchester United venda a Paul Pogba

Uno de los agentes más conocidos del panorama mundial quiere volver a hacer saltar la banca tras lograr el fichaje más caro de la historia en 2016. Mino Raiola, el representante de, entre otros, Paul Pogba ha pedido en la red social Twitter que el Manchester United venda a su mediocentro ante la guerra interna del club.

No corren buenos días en el conjunto que dirige José Mourinho. La derrota ante el Brighton ha vuelto a encender la llama del Manchester United y técnico, directiva, jugadores y aficionados miran por sus propias ideas. Los últimos en sumarse al frente han sido los exjugadores Paul Scholes y Gary Neville.

El exmediocentro dijo tras el partido contra el Brighton que no vio a Pogba ejercer el liderazgo que se le pide. Unas palabras que ha utilizado Mino Raiola para pedir que "Scholes sea el nuevo director deportivo y pida a Woodward (dueño del club) que venda al francés". De esta forma, continúa el agente, él "tendría noches de insomnio para encontrar a Pogba un nuevo club".

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba