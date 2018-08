Los deberes del Barcelona en el mercado de fichajes: diez días para cerrar la plantilla de Valverde

Rafinha y Alcácer ya buscan una salida en forma de cesión o traspaso

Cillessen valora marcharse antes que estar otra temporada sin jugar

Munir y los canteranos se quedan salvo que llegue una oferta interesante

Foto: EFE.

El mercado de fichajes cerrará en España y en las principales ligas europeas el 31 de agosto dando por cerradas las plantillas de la temporada 2018/2019 hasta enero. El Barcelona, pese a moverse bien durante todo el verano, todavía tiene movimientos pendientes que afectan en su mayoría a las salidas.

Ernesto Valverde convocó para la Supercopa de España a 27 hombres. Una lista de la que ya se ha caído Marlon con su traspaso al Sassuolo y de la que se generan hasta ocho dudas para estos últimos días.

En primer lugar, aparecen Rafinha y Alcácer. Centrocampista y delantero son los favoritos para salir del club blaugrana tras no entrar en los planes del cuerpo técnico. Rafinha lleva sonando todo el verano para varios clubes europeos y, pese a ser titular en Tánger, en LaLiga no contó con minutos por lo que busca una cesión. El Betis parece el equipo más interesado en sus servicios, pero el Barcelona quiere un traspaso ante las condiciones que piden los verdiblancos. También en el conjunto andaluz podría recalar Paco Alcácer, pero su llegada ha sido frenada por Quique Setién, quien prefiere reforzar otras posiciones. En las últimas horas, el Dortmund es el que mejor se ha posicionado para hacerse con el delantero español.

Tras ambos aparecen Cillessen y Munir, con quien Valverde ya ha manifestado que cuenta pero no se descarta una salida. El portero es el más propicio a marcharse puesto que no quiere estar otra temporada sin jugar y la lesión de Claudio Bravo en el Manchester City aumenta los rumores sobre su venta. En cuanto a Munir, club y jugador quieren seguir vinculados, pero si llegase una oferta interesante por el hispano-marroquí, la directiva de Bartomeu valoraría su salida.

Distinto es el caso de Sergi Samper, jugador que de momento no tiene dorsal y termina contrato en 2019. Club y mediocentro buscan una salida, pero la directiva culé ha garantizado a Samper que si no encuentra destino no le dejará tirado y le dará una alternativa en la primera plantilla. La grave lesión que sufrió la temporada pasada en su cesión en Las Palmas le resta del interés de muchos clubes.

Por último están los canteranos Juan Miranda, Carles Aleñá y Riqui Puig. El primero se quedará en la primera plantilla como relevo de Jordi Alba salvo que haya una oportunidad en el mercado durante estos días. Con Aleña existen más dudas, ya que la temporada anterior se lesionó de gravedad y puede tanto quedarse en el primer equipo, como el Barcelona B o marcharse cedido en busca de experiencia. Una experiencia que en principio no tendrá Puig fuera de Can Barça. El canterano ha asombrado a todo el cuerpo técnico con su calidad y estará en el filial mientras combina algunos entrenamientos con el vestuario de Valverde.

Unos movimientos que deberá solucionar la directiva culé mientras sondea el mercado en busca de grandes oportunidades que terminen de reforzar una plantilla que luchará otra temporada más por todos los títulos. El centro del campo es la principal línea a reforzar, salvo que haya sorpresa en el tema de salidas y se marche un jugador importante.